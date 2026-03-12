El Ideam mantiene activas múltiples alertas en Colombia por incendios, deslizamientos e inundaciones.

Más de 400 municipios presentan algún nivel de riesgo, con especial atención en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía, mientras autoridades recomiendan precaución ante fenómenos meteorológicos intensos.

Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del 9 al 13 de marzo: “Aumento de lluvias y en la velocidad de los vientos”

Pronóstico Nacional del Clima en Colombia para las Próximas 24 Horas

El Ideam mantiene alertas por actividad lluviosa en amplias zonas del territorio nacional durante las próximas 24 horas.

Se presentarán acumulados significativos de precipitación, nubosidad persistente y probabilidad de tormentas eléctricas en varios sectores del país.

Los modelos meteorológicos anticipan que una amplia zona de inestabilidad atmosférica favorecerá el incremento de la nubosidad y las precipitaciones.

Esto se presentará especialmente sobre la región Pacífica, Andina y Amazonía, así como en sectores puntuales de la Orinoquía y el sur de la Caribe.

Zonas con Mayor Riesgo de Lluvias Intensificadas

Según los últimos informes, se estima que las lluvias más intensas, con acumulados entre moderados y fuertes y la posibilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, se presentarán en:

Caribe Sur: sur de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Pacífico: oriente y sur de Chocó, norte y suroccidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Andina: oriente de Norte de Santander, occidente y sur de Santander, Antioquia, Caldas, norte y occidente de Boyacá, centro y occidente de Cundinamarca, Tolima y Huila.

Orinoquía y Amazonía: sectores de Vichada, occidente y sur de Meta, oriente y occidente de Caquetá, Putumayo, Amazonas.

Estas condiciones coinciden con patrones observados en pronósticos recientes donde la presencia de nubosidad densa y lluvias generalizadas ha dominado varias regiones del país.

Áreas con Lluvias Moderadas

En otras zonas se espera actividad lluviosa de menor intensidad, principalmente lluvias ligeras a moderadas en:

La Guajira (sur), nororiente y sur de Magdalena,

Risaralda, Quindío,

Oriente y occidente de Arauca y Casanare,

Guainía, Guaviare y Vaupés.

Regiones con Tiempo Principalmente Seco

Contrario a lo anterior, el centro y norte de la región Caribe, así como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mantendrán predominio de tiempo seco, con nubosidad ligera a moderada y bajas probabilidades de lluvia significativa.

Varias ciudades del país registrarán cielo nublado y lluvias de moderadas a fuertes durante la jornada, según el pronóstico del Ideam Foto: Getty Images

Pronóstico para las principales ciudades de Colombia