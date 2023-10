No logró cantar victoria en las elecciones Daniel Mendoza Leal, creador de ‘Matarife‘, que aspiraba al Concejo de Bogotá

“Cada vez son menos los que le creen el cuento a Petro”: Congresista María Elvira Salazar dice que los colombianos no quieren la impunidad disfrazada de “Paz Total”

Grande Bogotá! Si querían un plebiscito ahí lo tienen fuerte y claro! Felicitaciones al nuevo Alcalde @Bogota Carlos Fernando Galán @CarlosFGalan ! Felicitaciones a la revelación de la política bogotana Juan Daniel Oviedo @JDOviedoA ! Bogotá Se Respeta! El Metro no tiene reversa! pic.twitter.com/VkNJTCklHt

Bolívar había hablado de lo que venía con mucho entusiasmo. “La idea es ganar en primera vuelta, lo mínimo es pasar a la segunda vuelta. Estamos esperando entre 800 mil y 1 millón de votos. La situación no es fácil y toca seguir trabajando hasta el último segundo”, apuntó el excongresista en horas de la mañana, luego de ejercer el voto.

No solo no ganó en primera, sino que quedó de tercero, detrás de Juan Daniel Oviedo. El exdirector del Dane se convirtió en un fenómeno electoral en esta jornada. “Reconozco que hubiera querido quedar de segundo, que era la proyección que tenía. No tengo problema en reconocer (a Oviedo)”. En sus palabras, Oviedo le mandó duras críticas al Gobierno. Aseguró, por ejemplo, que el deseo del presidente de ideologizar los temas más estructurales le estaba haciendo mucho daño al país.