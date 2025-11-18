Suscribirse

Bucaramanga

Tragedia en Santander: dos motociclistas murieron tras la caída de un árbol en la autopista Piedecuesta–Floridablanca

La moto, una Suzuki negra, quedó bajo un tronco de gran tamaño que obstruyó la vía en el kilómetro 82+200.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

18 de noviembre de 2025, 9:26 p. m.
Al parecer, ambas víctimas eran pareja.
Al parecer, ambas víctimas eran pareja. | Foto: Redes sociales: Blue Noticias Región/Montaje: Semana
Relacionados:
tragediaBucaramangaSantanderAccidente

El pasado lunes, 17 de noviembre, dos personas que se movilizaban en una motocicleta murieron en la autopista que conecta Piedecuesta con Floridablanca, luego de que un árbol cayera sobre la vía en el sector conocido como Río del Hato-La Españolita.

Las víctimas fueron identificadas por familiares como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, quienes se desplazaban en una motocicleta de placa BYR-18F.

Contexto: Cachorros habrían sido sacrificados sin justificación por veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga; salen a la luz chats burlándose

Según la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, los agentes fueron alertados mediante una llamada sobre un incidente en la carretera. Al llegar al sitio, encontraron a las dos personas sin signos vitales. La moto, una Suzuki negra, quedó bajo un tronco de gran tamaño que obstruyó la vía en el kilómetro 82+200.

La hipótesis inicial, según el coordinador de Tránsito Adán Gélvez, es que la caída del árbol habría provocado la tragedia, pero la autoridad aclaró que el caso está en investigación para determinar con precisión lo ocurrido. Las labores en el lugar incluyeron el levantamiento de los cuerpos, la retirada de escombros y la remoción del árbol para habilitar el flujo vehicular.

Los testigos que se encontraban en la zona relataron que vieron cómo el árbol se precipitó hacia la carretera. Una persona que trabajaba cerca dijo haber visto la caída y, al mirar hacia la vía por la congestión, se percató de las víctimas.

También se ha mencionado que en días recientes había llovido con intensidad, aunque las autoridades no han confirmado que las precipitaciones sean la causa directa del colapso del árbol.

Contexto: Video l Conmoción por Policía que agredió a mujer que estaría embarazada en pleno centro de Bucaramanga; le abrieron investigación

Los familiares de las víctimas llegaron al lugar para identificar a las personas fallecidas. En los partes policiales se registró que no fue posible identificar de inmediato a la mujer porque no llevaba documentos.

El accidente reavivó las preocupaciones sobre el estado del arbolado en el área metropolitana de Bucaramanga. La Subsecretaría de Ambiente, según datos de 2024, mostró que la ciudad cuenta con decenas de miles de árboles plantados en espacios públicos. Según esto, una proporción sustancial del arbolado presenta afectaciones y daños mecánicos que requieren intervención.

Contexto: Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

Líderes comunales han venido alertando desde meses atrás sobre ejemplares en riesgo. Carmen Contreras Bermúdez, edile de la comuna 14, le dijo al medio local Vanguardia Liberal que las comunidades han enviado múltiples solicitudes a entidades como la alcaldía, Bomberos y la autoridad ambiental para la atención de árboles que consideran peligrosos, pero que hasta ahora no han visto acciones concretas. Entre los sectores señalados por la comunidad están Morrorico, Albania, Limoncito y Tres Balcones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó un detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

tragediaBucaramangaSantanderAccidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.