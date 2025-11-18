Tragedia en Santander: dos motociclistas murieron tras la caída de un árbol en la autopista Piedecuesta–Floridablanca

El pasado lunes, 17 de noviembre, dos personas que se movilizaban en una motocicleta murieron en la autopista que conecta Piedecuesta con Floridablanca, luego de que un árbol cayera sobre la vía en el sector conocido como Río del Hato-La Españolita.

Las víctimas fueron identificadas por familiares como Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía, quienes se desplazaban en una motocicleta de placa BYR-18F.

Según la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Piedecuesta, los agentes fueron alertados mediante una llamada sobre un incidente en la carretera. Al llegar al sitio, encontraron a las dos personas sin signos vitales. La moto, una Suzuki negra, quedó bajo un tronco de gran tamaño que obstruyó la vía en el kilómetro 82+200.

La hipótesis inicial, según el coordinador de Tránsito Adán Gélvez, es que la caída del árbol habría provocado la tragedia, pero la autoridad aclaró que el caso está en investigación para determinar con precisión lo ocurrido. Las labores en el lugar incluyeron el levantamiento de los cuerpos, la retirada de escombros y la remoción del árbol para habilitar el flujo vehicular.

Los testigos que se encontraban en la zona relataron que vieron cómo el árbol se precipitó hacia la carretera. Una persona que trabajaba cerca dijo haber visto la caída y, al mirar hacia la vía por la congestión, se percató de las víctimas.

También se ha mencionado que en días recientes había llovido con intensidad, aunque las autoridades no han confirmado que las precipitaciones sean la causa directa del colapso del árbol.

Los familiares de las víctimas llegaron al lugar para identificar a las personas fallecidas. En los partes policiales se registró que no fue posible identificar de inmediato a la mujer porque no llevaba documentos.

El accidente reavivó las preocupaciones sobre el estado del arbolado en el área metropolitana de Bucaramanga. La Subsecretaría de Ambiente, según datos de 2024, mostró que la ciudad cuenta con decenas de miles de árboles plantados en espacios públicos. Según esto, una proporción sustancial del arbolado presenta afectaciones y daños mecánicos que requieren intervención.