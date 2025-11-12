Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

Este miércoles, el designado alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, sostuvo una importante reunión con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con el objetivo de definir estrategias para fortalecer la seguridad de la Ciudad Bonita.

Javier Sarmiento, alcalde designado de Bucaramanga. | Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

En solo 20 días, Sarmiento ha sostenido reuniones claves, con otros altos funcionarios como el director General de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

Estos encuentros le han permitido preparar a la ciudad para recibir un refuerzo significativo en materia de seguridad, tecnología avanzada y pie de fuerza.

Además, se tiene programado un consejo de seguridad en la ciudad de Bucaramanga con la presencia del ministro Pedro Sánchez y la cúpula de las fuerzas militares y de policía.

En las últimas horas, también se conoció su gabinete para asumir las riendas de la ciudad.

Sarmiento fue designado alcalde por el gobernador de Santander, el general (r.) Juvenal Díaz.

Sarmiento Olarte es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas, y una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambas de la Universidad Externado de Colombia.