Video l Conmoción por Policía que agredió a mujer que estaría embarazada en pleno centro de Bucaramanga; le abrieron investigación

Las autoridades señalan que ya se abrió la investigación disciplinaria correspondiente para determinar responsabilidades.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

14 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
El operativo fue realizado por un grupo de policías en bicicletas que estaban requiriendo a varias personas
El operativo fue realizado por un grupo de policías en bicicletas que estaban requiriendo a varias personas | Foto: REDES SOCIALES: Blu Santanderes

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó la apertura de una investigación disciplinaria luego de que se viralizara un video en el que se observa a un uniformado empujar con fuerza y arrojar al suelo a una mujer durante un procedimiento policial en el centro de la ciudad.

El hecho, ocurrido el 9 de octubre y difundido en redes sociales, ha generado preguntas sobre el uso de la fuera y la actuación institucional.

El video muestra a varios policías y auxiliares en medio de una requisa. En un momento de la grabación se ve a un hombre reducido en el piso y, junto a él, una mujer.

Un uniformado que llega corriendo, empuja con su pecho a la mujer, quien cae hacia la vía; poco después el mismo agente se abalanza sobre ella para reducirla, según las imágenes difundidas. Testigos que grababan la escena alcanzaron a gritar: “ella está embarazada”.

La versión institucional entregada hasta ahora indica que el operativo fue realizado por un grupo de policías en bicicletas que, según su relato, estaban requiriendo a varias personas cuando uno de los hombres se habría enfrentado a los uniformados y motivó la solicitud de refuerzos desde el CAI Centenario.

La Policía señala que, ante la viralización del material, ya se abrió la investigación disciplinaria correspondiente para determinar responsabilidades.

Imágenes de la Policía Nacional de Colombia, tomada en la ciudad de Popayán, Cauca.
El Policía habría agredido a la mujer en el parque Centenario, en Bucaramanga. | Foto: Francisco Calderón

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, rechazó públicamente la actuación observada en la grabación y confirmó que se adelantan indagaciones internas.

Según el pronunciamiento institucional, la Oficina de Control Disciplinario Interno y la Instancia militar competente tienen abiertas investigaciones para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes.

La Policía también ha dicho que se consultó con servicios de salud para comprobar si la mujer estaba embarazada, pero que no existe claridad ni confirmación oficial sobre ese punto. En paralelo, la mayoría de usuarios han presentado rechazo ante la escena y manifestaron preocupación por la posible violencia en el procedimiento.

En el momento en que se dio el hecho, la tensión en el lugar se prolongó y algunas personas intentaron auxiliar a la mujer mientras se desarrollaba el altercado. La versión policial afirma que la intervención buscaba verificar documentos y que la situación escaló cuando algunos de los requeridos habrían agredido a los agentes, según lo que relatan los uniformados.

La investigación disciplinaria interna evaluará la proporcionalidad del uso de la fuerza, el cumplimiento de protocolos y la conducta del agente implicado. Si se determina la responsabilidad administrativa o disciplinaria, la Policía podría imponer sanciones internas; además, la referencia a la intervención de la justicia militar o de instancias competentes abre la posibilidad de pesquisas con efectos penales o disciplinarios según los resultados de los peritajes.

