Barranquilla

Peligroso extorsionista de Los Pepes cayó en operativo del Gaula de la Policía

Lo acusan de delito de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

14 de octubre de 2025, 1:53 p. m.
Capturado por el Gaula de la Policía. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Las extorsiones en Barranquilla y el Atlántico no han cesado en medio de los polémicos diálogos de paz entre Los Pepes y Los Costeños. El Gaula de la Policía Metropolitana dio a conocer sobre la captura de un sujeto conocido con el alias de Erick Chupeta, un presunto peligroso extorsionista de comerciantes.

De acuerdo con las investigaciones de los integrantes del Gaula, el hoy capturado, el responsable dentro de la organización ilegal de cobrar las extorsiones y entregaba los panfletos a las víctimas en establecimientos comerciales, ejerciendo presión para el pago de las cuotas extorsivas. Además, precisaron que este sujeto delinquía, al parecer, en la zona del centro y suroriente de la capital del Atlántico.

La Policía también dio a conocer que alias Erick Chupeta tiene varias anotaciones judiciales por los delitos de uso de menores de edad para la comisión de delitos y extorsión. El capturado fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir.

Contexto: Recuperan celulares robados en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena: hay dos capturados en Atlántico

Ahora, un juez con funciones de control de garantías será el encargado de las audiencias preliminares.

Por su parte, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que no van a detenerse con las operaciones en contra de estas estructuras que colocan en jaque la convivencia y seguridad ciudadana.

“Con esta captura seguimos golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas a la extorsión, que buscan atemorizar al sector comercial. La Policía Nacional no permitirá que estos grupos afecten la tranquilidad y el progreso de nuestra ciudad”, dijo el oficial.

Contexto: Otra mujer asesinada a disparos en Atlántico: la cifra va en aumento y autoridades están en máxima alerta
Gaula Élite de la Policía de Barranquilla. | Foto: Cortesía.

Al mismo tiempo, recordó que las personas que sean víctimas de extorsión se pueden comunicar a la línea 165, donde les brindarán la ayuda correspondiente.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa desarrollando operaciones focalizadas contra las organizaciones criminales que delinquen en el área metropolitana, reafirmando su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, detallaron desde la Policía.

