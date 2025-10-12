Otra mujer asesinada a disparos en Atlántico: la cifra va en aumento y autoridades están en máxima alerta

Los hechos violentos en contra de las mujeres en el departamento del Atlántico no cesan pese a los controles y campañas de las autoridades. Este domingo, 12 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Dayana Díaz Carrillo, de 40 años, que había resultado con graves heridas en medio de un ataque sicarial que se registró el viernes 10 de octubre, en el municipio de Sabanalarga.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, atentado de sicarios ocurrió a las 9:20 de la noche en la carrera 25A No. 70 - 31, barrio Las Quintas, del municipio antes mencionado. Los testigos de este ataque le dijeron a la Policía que el pistolero llegó caminando hasta la vivienda de su víctima y desde la parte exterior le disparó en varias oportunidades.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido. | Foto: Semana

Luego, huyó con rumbo desconocido y ahora es buscado por las autoridades. La mujer recibió dos impactos de bala. Díaz Carrillo fue auxiliada y la trasladaron hasta un centro asistencial en el municipio de Sabanalarga, donde el equipo médico intentó mantenerla con vida, pero fue imposible por la gravedad de los impactos de bala.

El cuerpo sin vida de la mujer fue trasladado hasta las instalaciones de Medicina Legal con el fin de poder realizarle la necropsia de rigor.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I

SEMANA conoció que desde la Policía del Atlántico, mediante la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), se encuentran adelantando las respectivas pesquisas con el fin de poder establecer quiénes son los responsables de este nuevo asesinato de una mujer en el departamento.

Las personas que tengan información al respecto, pueden comunicarse con la Policía por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.