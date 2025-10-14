Recuperan celulares robados en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena: hay dos capturados en Atlántico

Uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía del Atlántico lograron la captura de dos sujetos que serían los responsables de haber robado al menos 39 celulares de alta gama en el concierto de Silvestre Dangond realizado en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, los hombres se movilizaban desde el departamento de Bolívar hacia el Atlántico, cuando fueron requeridos por los uniformados sobre la Vía al Mar.

“Se le realiza la señal de pare al vehículo tipo automóvil de placas LNS-569, y al solicitar un registro a los ocupantes y pertenencias, al momento de registrar los bolsos que portaban cada uno de los particulares, se observa que llevan 39 teléfonos celulares usados 17 IPhone y 22 Android”, explicaron desde la Policía.

La Policía indicó que los dos sujetos que se movilizaban en este vehículo no acreditaron la legalidad de estos dispositivos que estaban transportando de manera irregular.

“Al observar que uno de los dispositivos se encontraba encendido e ingresa una llamada se procede a contestar, logrando obtener comunicación con una las víctimas, quien manifestó que ese mismo celular había sido hurtado mediante la modalidad de cosquilleo en horas de la madrugada en la ciudad de Cartagena mientras asistía a un concierto”, detallaron las autoridades judiciales.

Los capturados fueron identificados por la Policía del Atlántico como Jainer Berrio Garizabalo, de 22 años de edad, y Víctor Gómez González, de 47 años edad, quienes fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la justicia por los delitos de receptación.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Cortesía - EL HERALDO.

“La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier actividad ilícita o de afectación a la convivencia ciudadana a través de la línea gratuita 123, en donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando absoluta reserva”, agregaron desde la institución.