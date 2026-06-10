“No tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional”: Roy Barreras se pronuncia tras suspensión contra Gustavo Petro

Distintos sectores políticos han reaccionado a la decisión que tomó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en cabeza de la representante Gloria Arizabaleta, en contra del presidente Gustavo Petro por su presunta indebida participación en política.

La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

Uno de los que se pronunció fue el exsenador Roy Barreras. “Como expresidente del Congreso en dos ocasiones, ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones no tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y, por tanto, no tendrá efecto alguno”, aseguró.

La decisión de Arizabaleta generó un roce entre Barreras y Gustavo Bolívar, otro líder del Pacto Histórico, pues el exdirector de Prosperidad Social lo relacionó con el caso por ser la expareja de Arizabaleta.

“Gustavo vuelve con su visión torcida, que solo ha hecho daño. Él sabe que estoy divorciado hace 5 años de esa representante y que esta decisión absurda e inconstitucional debe ser rechazada in limine!“, afirmó Barreras.

El exembajador de Colombia en el Reino Unido agregó que la Comisión de Acusación de la Cámara no tendría esa atribución y, por lo tanto, la decisión no tendría ningún efecto.

“Le recuerdo, además, que es mentira que yo ‘puse a dedo esa comisión’. Le recuerdo que las comisiones de Cámara las organizó David Racero, quien fuera el presidente de la Cámara el primer año. Cuando usted dispara hacia donde no, cubre a los verdaderos culpables”, criticó Barreras.

“Finalmente, el Pacto Histórico sabe que usted, Gustavo, nunca pudo superar la rabia contra mí por no haber podido ser elegido usted presidente del Senado. Yo no lo derroté, simplemente el Senado jamás lo hubiera elegido porque lo único que usted hace es sembrar cizaña y lamerle al presidente ‘yo lo amo’, le dijo antes de que lo echara del gobierno”, agregó el exembajador.

La representante Gloria Arizabaleta tomó la decisión en contra Gustavo Petro. Foto: INSTAGRAM: @gloriaearizabaleta

Barreras considera que se trataría de una “decisión inconstitucional” que tomó la Comisión de Acusaciones en contra de Petro. “¿Qué pretenden, que Colombia se vuelva como el Perú? ¿Desestabilizar el país? Esta actuación es una amenaza contra las instituciones que se suma a las declaraciones contra la soberanía y la Constitución de Colombia de De la Espriella, pidiendo la intervención de la justicia norteamericana contra toda la bancada del Pacto Histórico y contra el presidente Gustavo Petro”, afirmó.

Tras el anuncio, varios han interpretado que supuestamente se trataría de una jugada del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales. “La supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro es una estrategia desde Palacio para victimizarlo de cara a la segunda vuelta. Nadie cree que una representante del Pacto Histórico vaya a sancionar a su jefe”, criticó el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo.

El congresista cuestionó que en cuatro años la Comisión de Acusación de la Cámara no haya tomado ninguna decisión en contra del presidente y que ahora sí lo vayan a sancionar.

“No han actuado en cuatro años y ahora, a una semana de las elecciones, utilizan la Comisión de Acusaciones para ese fin. Además, no es ella quien sanciona. El auto debe pasar por la Comisión de Acusaciones en pleno, la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado, que es la instancia que tiene esa facultad. Petro no está suspendido”, afirmó Salcedo.