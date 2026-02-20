Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

El candidato presidencial Iván Cepeda respondió a la inquietud de muchas personas, en el sentido de que todas sus declaraciones en tarima son leídas.

“Sí, eso es una decisión porque nosotros queremos que nuestro programa quede claro, claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que estos son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones”, aseguró.

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

¿Iván Cepeda o Roy Barreras? En el Pacto Histórico se sacaron al aire los ‘trapitos al sol’ y hubo de todo: señalamientos de “trampa” y pedidos de respeto

“Aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado en ya, no sé, tal vez 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar. Cada una de esas intervenciones públicas trae propuestas sobre temas concretos y han sido desplegados con una lógica, así que ahí está el programa. Ahora bien, yo también puedo hacer, como lo he hecho durante mis años en el Congreso, intervenciones orales, en el Congreso siempre se interviene sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad del planteamiento”, agregó el senador Iván Cepeda, en Noticias Caracol.

“Yo lo que he visto en mis recorridos ya extensos por el país es un clima muy favorable y un entusiasmo de participación social, popular y ciudadana en la política. Y eso me alegra constatarlo, por ejemplo, en la juventud, que a pesar del escepticismo que le ha generado la corrupción, tiene hoy una gran expectativa y esperanza. Parte de lo que somos hoy como Pacto Histórico es que representamos precisamente eso, una nueva conciencia sobre los derechos, sobre reclamarlos y sobre exigirlos si es necesario con la movilización pacífica, pero utilizando los medios para que los derechos de los ciudadanos se respeten”, agregó Cepeda.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El candidato presidencial también dijo que, en su eventual gobierno, continuará con las políticas sociales del presidente, Gustavo Petro. “Yo creo que ya hay unas reformas que están en curso. La reforma agraria, por ejemplo, ha sido muy importante en este Gobierno. Yo creo que este es el primer Gobierno que tiene realmente una política seria con resultados visibles de reforma agraria. Y ahora el reto no es solamente entregar tierras, titularlas como está establecido en el Acuerdo de Paz de 2016, sino también pasar a que la economía campesina se convierta en un motor de la economía nacional”.

“Para eso, es necesario seguir avanzando en el crecimiento agropecuario del país, que ha sido uno de los éxitos de este Gobierno. Este Gobierno tiene mucho que mostrar en materia de desarrollo de la economía agropecuaria. Así que allí habrá un vector de desarrollo social muy importante. Vamos a seguir avanzando en la reforma laboral, en la reforma pensional, por supuesto. Hay que avanzar en la reforma a la salud. Es necesario profundizar la reforma en materia de educación Y, lo más importante también en este aspecto es el desarrollo de los territorios. No hemos podido en unas cuantas zonas del país generar un proceso de transformación territorial. Yo creo que esa es la razón, no solamente del atraso de muchos territorios, sino también del problema de la violencia”, agregó.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor o vencedora asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.