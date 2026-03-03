Asesinaron a líder del Centro Democrático en Arauca: “Un golpe directo contra la democracia”

El Centro Democrático denunció el asesinato de Wilfredo Braca, un destacado líder social y militante del partido político en el departamento de Arauca. La Policía Nacional está avanzando en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Se informó que el asesinato tuvo lugar en el municipio de Puerto Rondón. “Fue atacado mientras ejercía su derecho legítimo a participar en política y a trabajar por su comunidad. Este crimen enluta a su familia y representa un golpe directo contra la democracia colombiana", dijo el Centro Democrático.

Se conoció que personas desconocidas atacaron a la víctima con arma de fuego y luego se dieron a la fuga. Aunque no hay responsables a la vista, es de público conocimiento que en ese sector de la región hay una fuerte presencia de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con versiones que han circulado en los medios de comunicación de la localidad, el militante del Centro Democrático estaba haciendo campaña política a favor de Manuel Alexander Pérez Rueda, quien aspira a la Cámara de Representantes por el partido del expresidente Álvaro Uribe.

Logo del Centro Democrático Foto: Mario Franco/Colprensa

Esa estructura política lamentó lo sucedido a través de su cuenta de X: “Siguen intimidando y asesinando a miembros de la oposición, incluso en medio del discurso oficial de la llamada paz total, mientras amplias regiones del país permanecen bajo el asedio de los grupos armados ilegales”.

La dirección del partido le exigió al Gobierno Petro garantías de seguridad para todos los líderes y candidatos. De igual manera, avanzar de manera contundente en contra de los grupos armados ilegales que hoy están amenazando y atemorizando a los habitantes de Arauca.

En ese departamento hay preocupación por la posible interferencia de las estructuras criminales en los comicios electorales del próximo domingo, 8 de marzo.