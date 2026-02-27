Centro Democrático llama al orden a sus militantes y pide respaldar solo sus candidaturas

Al calor de los comicios electorales, el Centro Democrático emitió un comunicado llamando la atención de sus militantes sobre las candidaturas que deben respaldar en las urnas el próximo 8 de marzo.

“Nos permitimos recordar a nuestros concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara y senadores que la disciplina partidista constituye un principio esencial de nuestra organización política”, dijo el partido.

Así las cosas, la organización aclaró que el respaldo electoral deberá otorgarse exclusivamente a los candidatos al Congreso que tienen el sello del partido, mientras que en la Gran Consulta por Colombia deberán inclinarse por Paloma Valencia.

“La Constitución política (...) y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que el apoyo a candidatos de otras colectividades o movimientos políticos puede configurar doble militancia”, comentó el Centro Democrático.

Se les advirtió a los militantes que la infracción de esta norma puede generar una investigación disciplinaria interna, así como la intervención del Consejo Nacional Electoral y la jurisdicción contencioso - administrativa.

“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidistas, suspensión o pérdida de investidura, según el caso, e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, concluyó el partido político.