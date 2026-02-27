Confidenciales

Centro Democrático llama al orden a sus militantes y pide respaldar solo sus candidaturas

El partido del expresidente Álvaro Uribe advirtió a sus militante que podrían infringir en doble militancia.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:57 p. m.
Logo del partido Centro Democrático.
Logo del partido Centro Democrático. Foto: Mario Franco/Colprensa

Al calor de los comicios electorales, el Centro Democrático emitió un comunicado llamando la atención de sus militantes sobre las candidaturas que deben respaldar en las urnas el próximo 8 de marzo.

“Nos permitimos recordar a nuestros concejales, ediles, diputados, representantes a la Cámara y senadores que la disciplina partidista constituye un principio esencial de nuestra organización política”, dijo el partido.

Así las cosas, la organización aclaró que el respaldo electoral deberá otorgarse exclusivamente a los candidatos al Congreso que tienen el sello del partido, mientras que en la Gran Consulta por Colombia deberán inclinarse por Paloma Valencia.

“La Constitución política (...) y la jurisprudencia del Consejo de Estado establecen que el apoyo a candidatos de otras colectividades o movimientos políticos puede configurar doble militancia”, comentó el Centro Democrático.

Se les advirtió a los militantes que la infracción de esta norma puede generar una investigación disciplinaria interna, así como la intervención del Consejo Nacional Electoral y la jurisdicción contencioso - administrativa.

“Las eventuales sanciones pueden incluir medidas disciplinarias partidistas, suspensión o pérdida de investidura, según el caso, e incluso la nulidad de la elección, cuando se acredite la vulneración del régimen de bancadas y de la prohibición de doble militancia”, concluyó el partido político.

