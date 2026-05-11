Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 11 al 15 de mayo: sectores y horarios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo, instalación de válvulas y empates de redes para mejorar el suministro. Estas obras requieren la suspensión temporal del servicio en las siguientes zonas:
Lunes 11 de mayo
- Engativá (9:00 a. m. - 24 horas): La Rivera, Marandu y San Antonio.
- Puente Aranda (8:00 a. m. - 24 horas): El Ejido e Industrial Centenario.
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Martes 12 de mayo
- San Cristóbal (10:00 a. m. - 24 horas): Los Libertadores.
- Ciudad Bolívar (8:00 a. m. - 24 horas): Barlovento.
- Kennedy (8:00 a. m. - 24 horas): Lusitania.
- Usaquén (10:00 a. m. - 4 horas): Conjunto Hacienda La Estancia Navarra, El Redil, San Antonio Norte y La Uribe.
- Soacha - Sector 1 (10:00 a. m. - 24 horas): León XVIII.
- Soacha - Sector 2 (10:00 a. m. - 24 horas): El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofía y Rincón de Santa Fe.
Diferentes sectores de Bogotá y Soacha tendrán cortes de agua. Foto: SEMANA (Guillermo Torres) / Getty Images (API) / Montaje: Semana
Miércoles 13 de mayo
- Suba (8:00 a. m. - 24 horas): San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros y El Plan.
- Suba - Sector 2 (10:00 a. m. - 24 horas): San Carlos Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental.
- Suba y Usaquén (10:00 a. m. - 4 horas): San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring y Los Libertadores.
- Fontibón (9:00 a. m. - 24 horas): Puerto de Teja.
- Bosa (10:00 a. m. - 24 horas): El Remanso I, Escocia (parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín.
Algunos de estos cortes se hacen por mantenimientos preventivos. Foto: Acueducto de Bogotá - API
Jueves 14 de mayo
- Suba (8:00 a. m. - 24 horas): Casa Blanca Suba I, Suba Cerros y Suba Urbano.
- Usaquén (10:00 a. m. - 24 horas): San José de Usaquén, Verbenal San Antonio y Canaima.
- Usaquén (10:00 a. m. - 4 horas): Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista y Cedritos.
- Kennedy (10:00 a. m. - 24 horas): Provivienda, Carvajal, San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada y Antonia Santos.
- Kennedy - Sector 2 (8:00 a. m. - 24 horas): Hipotecho, Hipotecho Occidental y La Igualdad.
- Bosa (10:00 a. m. - 24 horas): Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Bárbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas, Olarte, Andalucía, Nuevo Chile, Cementerio y Motorista.
- Usme (10:00 a. m. - 8 horas): Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino, El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquídea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental y Tocaimita Oriental I.
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Viernes 15 de mayo
- Engativá (9:00 a. m. - 24 horas): Engativá, Villa Gladys, Sabanas del Dorado y La Faena.
- Puente Aranda (8:00 a. m. - 24 horas): El Ejido e Industrial Centenario.
Se aconseja llenar los tanques de reserva y evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras durante las horas de suspensión para asegurar que el agua almacenada sea suficiente para las necesidades básicas de aseo y consumo.