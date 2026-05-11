“Ahora toca pagar pasaje por la maleta”: polémica por nueva medida en buses del SITP en Bogotá

TransMilenio tomó una nueva y polémica medida en los autobuses del SITP de la ciudad. Con el fin de reducir los ‘colados’ en el sistema, diseñó unos nuevos torniquetes que, gracias a los videos subidos a redes sociales, evidencian cómo ahora es más complicado acceder a algunos articulados del sistema.

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Se trata de unas nuevas registradoras “anticolados” que buscan reducir la cantidad de usuarios infractores. Con registradoras que ahora van desde el suelo hasta el techo del articulado, algunos usuarios del sistema deben acceder a los articulados con incomodidad.

En los últimos días se hicieron virales los videos de algunos internautas en donde se evidencian las estrategias que deben tomar algunos usuarios del sistema a los que se les hace más complejo el acceso por los torniquetes principales, muchos de ellos simplemente por llevar su morral.

#Transporte | Lo que muestran los buses del SITP con las registradoras “anticolados” no es solo un problema técnico: también evidencia prácticas excluyentes y discriminatorias que afectan diariamente a personas mayores y a cuerpos diversos en Bogotá.



Mientras el gobierno de… pic.twitter.com/EsmLB2nbqu — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) May 11, 2026

Diferentes internautas denuncian que esto hace que sea mucho más complicado acceder al sistema de transporte. Ante la viralidad de las evidencias videográficas, se pronunciaron hasta congresistas como Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá, quien asegura que es una práctica excluyente.

SEMANA contactó a la empresa TransMilenio S. A., desde donde explicaron que los usuarios que tienen impedimentos físicos para acceder por el torniquete tradicional pueden solicitarle al conductor del bus que les sea habilitada la puerta de acceso del centro del sistema, en donde no hay torniquetes.

La estrategia estaba planteada desde 2019

Las fuentes consultadas corroboraron que esta iniciativa no es nueva, aunque apenas se está implementando este año. Desde 2019 estaba planteado, y no es una medida para todos los articulados, sino para unos cuantos previamente seleccionados.

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Según lo declarado a este medio, las rutas escogidas para poner en marcha estos torniquetes fueron previamente seleccionadas y calculadas.

Sin embargo, es evidente cómo ahora es más complicado para la ciudadanía acceder al sistema. No solamente se afecta a los que se buscan colar, sino a los que pagan su pasaje con normalidad.

Usuarios del sistema denuncian en redes sociales que la infraestructura quedó “mal diseñada”, detallando que no solamente es la forma del torniquete, sino que también es la rigidez que impide el acceso.

La ciudadanía les hace el llamado a las autoridades de buscar estrategias mejor diseñadas para evadir a aquellos que quieren usar el transporte sin pagar, pero que no afecten a quienes hacen uso del sistema regularmente.