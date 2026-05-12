El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) informó que el país presentará en las próximas 24 horas un escenario climático de alta variabilidad.

Se presentarán lluvias de diferente intensidad en amplias zonas del territorio nacional y un descenso progresivo de las temperaturas máximas en varias regiones.

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Así será el clima en las próximas 24 horas

De acuerdo con el informe oficial, los mayores volúmenes de precipitación se concentrarán en amplios sectores de la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía, el centro y norte de la región Andina, el centro sur del Caribe y el nororiente de la Amazonía.

En algunas áreas del sur y centro de la Amazonía, así como en el nororiente del Caribe, se espera tiempo más estable con menor presencia de lluvias.

Se presentarán lluvias de variada intensidad en departamentos como Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico y Cesar.

En La Guajira las precipitaciones serán más aisladas y en su parte norte predominará el tiempo seco.

En el mar Caribe colombiano se mantendrán en general condiciones de tiempo seco y baja nubosidad, aunque no se descartan lluvias puntuales, especialmente en el área del golfo de Urabá.

La región andina tendrá un comportamiento nuboso variable, con intervalos de cielo entre parcial y mayormente cubierto.

Las lluvias más relevantes se concentrarán en Antioquia, Santander, Cundinamarca, el Eje Cafetero, el noroccidente del Tolima, el suroriente del Huila, el norte de Norte de Santander y Boyacá.

En la región Pacífica, el panorama será de cielos mayormente nublados y lluvias frecuentes, especialmente en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y el centro occidente de Nariño.

Las precipitaciones tenderán a intensificarse en la tarde y la noche, mientras que en el océano Pacífico no se descartan lluvias moderadas.

La Orinoquía presentará condiciones de nubosidad importante con lluvias que en algunos puntos podrán alcanzar intensidad fuerte.

Las zonas más afectadas serían Meta, Casanare occidental, Arauca oriental, Vichada oriental, Guainía y el piedemonte llanero, con mayor actividad de lluvias durante la mañana y la tarde.

En la Amazonía también se prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en sectores de Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y el piedemonte amazónico.

Sin embargo, algunas áreas como el occidente del Amazonas, el sur de Vaupés y el oriente de Caquetá podrían mantener condiciones de tiempo seco.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un comportamiento relativamente estable, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias en Providencia.

Tunja presentará una temperatura máxima cercana a los 17 °C. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima por ciudades en Colombia (próximas 24 horas)

El Ideam prevé condiciones variables en las principales capitales del país, con predominio de nubosidad y lluvias en varias zonas.

En Barranquilla, se espera una jornada con cielo entre ligero y parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias en horas de la tarde y una temperatura máxima cercana a los 34 °C.

En Cartagena, el comportamiento del clima será más húmedo desde temprano, con lloviznas en la mañana que podrían repetirse en la tarde, alcanzando una temperatura máxima de 32 °C.

Para Bucaramanga, el cielo se mantendrá entre parcial y ligeramente nublado durante el día, con probabilidad de lluvias ligeras hacia la noche y la madrugada, con una temperatura máxima de 26 °C.

En Medellín, el panorama será más inestable, con cielo mayormente nublado y lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en la tarde y la noche, con una máxima de 26 °C.

En Tunja, se anticipa un cielo predominantemente nublado durante todo el día, con aumento de la probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche, y una temperatura máxima cercana a los 17 °C.

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En Cali, el comportamiento del clima será variable, con cielo mayormente cubierto y lluvias dispersas que podrían presentarse en la mañana, tarde y noche, alcanzando una máxima de 29 °C.

Finalmente, en Popayán, se prevé cielo mayormente nublado con lloviznas ocasionales y lluvias aisladas durante la tarde, con una temperatura máxima aproximada de 23 °C.