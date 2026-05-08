Finanzas
TransMilenio podría desactivarle su tarjeta Tu Llave y dejarlo sin saldo y sin reembolso: estos son los tres casos
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8 de mayo de 2026 a las 2:32 p. m.
Recaudo Bogotá advirtió que las tarjetas TuLlave usadas para préstamo o venta irregular de pasajes podrán ser bloqueadas sin reembolso. Foto: Daniel Reina
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