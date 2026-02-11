Política

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

La congresista reclamó que la Fiscalía haya intervenido antes que él en el caso de la Fundación San José. “Una tarea que le quedó grande”, criticó.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 12:21 p. m.
La representante Jennifer Pedraza le contestó al ministro de Educación, Daniel Rojas.
La representante Jennifer Pedraza le contestó al ministro de Educación, Daniel Rojas. Foto: SEMANA

El lío en el que se encuentra la Fundación San José, por haber entregado un diploma falso a Juliana Guerrero, ha generado una fuerte confrontación entre la congresista Jennifer Pedraza y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

“La representante a la Cámara le reclamó al funcionario del Gobierno por las decisiones que se han tomado en contra de la institución universitaria. Si al ministro de Educación le parece que intervenir una universidad que vende títulos es exagerado y ‘a la ligera’, estamos en la olla. Llevan 11 meses en ‘medidas preventivas’ ¡Once!“, aseguró la congresista de Dignidad y Compromiso.

Pedraza puso de precedente que hay dos personas imputadas y detenidas. Y le reclamó a Rojas porque mientras que su trabajo como congresista tiene que ver con denunciar, el del ministro es garantizar que los procesos en esa cartera sean efectivos y transparentes. “Una tarea que le quedó grande”, reclamó Pedraza, quien cuestionó que ha actuado más rápido la Fiscalía contra la institución educativa que el Ministerio de Educación.

Fundación San José se pronunció por el llamado a imputación contra Juliana Guerrero: “La universidad celebra”

Horas antes el ministro Rojas le había contestado a la congresista por los cuestionamientos que hizo en su contra. “Este tipo de medidas no se toman a la ligera como usted, candidata, quisiera y menos se toman a demanda de su campaña política. Mi trabajo no puede supeditarse a su urgencia electoral”, reclamó el ministro.

Rojas se refirió al proceso que se adelanta con la Universidad de Antioquia que, según él, están respaldados por “meses de trabajo, de medidas rigurosas y con absoluto respeto al debido proceso”.

Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia
Jennifer Pedraza Sandoval Miembro en la Cámara de Representantes de Colombia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Entiendo que el tiempo juegue en su contra en esa dificilísima carrera por tratar de superar el umbral electoral dado que las encuestas no le favorecen, pero entenderá que la función pública no está para favorecerla a usted y a sus pretensiones en las elecciones al Congreso, sino al pueblo al que servimos. Con sinceridad, le deseo mucha suerte”, afirmó el ministro Rojas.

El contrapunteo se generó luego de que el Ministerio de Educación anunciara medidas en contra de la Fundación San José. Según dijeron, se trata de las más altas que se pudieran imponer.

Ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre apertura de la UIS
El ministro de Educación, Daniel Rojas, le respondió a la congresista sus críticas. Foto: Gobernación de Arauca

“Se decretó vigilancia especial, plan de mejoramiento obligatorio y la designación de una inspectora in situ para garantizar la legalidad de los títulos y proteger a las y los estudiantes. Además, se formuló pliego de cargos contra la institución y sus directivos por presuntas irregularidades”, informaron desde esa cartera.

Pedraza ha sido una de las congresistas que más ha reclamado y denunciado lo que estaría sucediendo en la Fundación San José más allá del caso de Juliana Guerrero.

