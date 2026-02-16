POLÍTICA

“Dejen salir a las personas”: el urgente llamado del MinInterior a indígenas y afros del Cauca que ocupan el MinEducación y retienen a empleados

El viceministro para el Dialogo Social, del Ministerio del Interior, llamó a cumplir con lo acordado en la reunión previa y a priorizar la conversación.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 4:20 p. m.
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tiene bloqueado el Ministerio de Educación
Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tiene bloqueado el Ministerio de Educación Foto: Redes sociales

El Gobierno nacional elevó un llamado urgente a los consejos comunitarios del norte del Cauca que mantienen cercadas instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, al advertir que impedir la salida de funcionarios y bloquear edificios no constituye una forma legítima de protesta social y vulnera los acuerdos alcanzados previamente.

El pronunciamiento lo hizo el viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, quien aseguró que el Ejecutivo ya había concertado un espacio formal de conversación con los líderes de las comunidades, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante.

Según explicó el funcionario, el compromiso se logró durante una reunión realizada el día anterior en la Universidad Nacional de Colombia, en la que participaron delegados del Gobierno y representantes de los consejos comunitarios del norte del Cauca. Allí, se acordó un nuevo encuentro que comenzó a las 2 de la tarde de este lunes 16 de febrero en la sede de la Defensoría.

Trabajadores del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá
Trabajadores del Departamento Administrativo Nacional de Estadística escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, en Bogotá Foto: Foto del video de @JeissonfVera en X

Sin embargo, pese a ese consenso, las comunidades continuaron con la ocupación de las instalaciones, situación que motivó el pronunciamiento oficial.

“No hay necesidad de bloquear los edificios. No se puede permitir que la gente salga de sus edificios. Eso no hace parte de la movilización social”, afirmó el viceministro, quien insistió en que la protesta no puede derivar en actos que afecten la libertad de terceros.

El funcionario también reconoció el malestar existente en los territorios y las demandas sociales que motivaron la movilización, pero enfatizó que el Gobierno mantiene abiertos los canales institucionales para atenderlas. “No es con la violencia como se piden reivindicaciones sociales”, subrayó.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró la invitación a los líderes comunitarios para retomar el diálogo y cumplir los compromisos pactados, en un intento por desescalar la tensión y avanzar en soluciones a las reclamaciones históricas de estas poblaciones.

