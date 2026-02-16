Bogotá

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

El distrito desplegó grupo de gestores para mediar la situación, pero hizo un llamado al Gobierno Nacional para apersonarse del tema.

Johnathan Alexander Toro Romero

16 de febrero de 2026, 2:13 p. m.
La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tiene bloqueado el Ministerio de Educación.
Miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación y la ANT. Desde el distrito se desplegó un grupo de gestores para mediar la situación, pero hacen un llamado al Gobierno Petro para hacerse cargo del tema.

Comunidades afros y campesinos del Cauca se instalaron en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá. ¿A qué se debe?

De acuerdo con la información reportada por los mismos trabajadores de las entidades, los miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios habrían bloqueado los ingresos y salidas de las entidades gubernamentales en señal de protesta contra los incumplimientos del Gobierno nacional.

Desde la administración distrital han dicho que están a la espera de que la Casa de Nariño atienda las solicitudes de la Asociación y que se haga el llamado a la Policía Nacional para que retome el control de las instalaciones; de acuerdo con el distrito, hasta que esto no ocurra, la administración de la capital no puede intervenir. No obstante, Bogotá desplegó su equipo de gestores.

Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que “se han presentado retenciones al personal de diferentes entidades públicas de las ramas Ejecutiva y Judicial en el CAN debido al bloqueo de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Estamos a la espera de que las partes tengan una reunión que se ha propuesto para las 2:00 p. m.”.

En ese mismo sentido, Quintero le hizo un llamado al Gobierno Nacional: “Le pedimos al Ministerio del Interior y demás delegados del Gobierno nacional que acudan a esta convocatoria para atender las demandas que les han hecho. Debemos garantizar la integridad de todas las personas que trabajan en esta zona y rechazamos cualquier agresión que se presente allí”.

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro
Funcionarios judiciales dicen que la guardia indígena los tiene “secuestrados” en los juzgados de Bogotá.
En redes sociales también han reportado bloqueos en las instalaciones del Dane donde hace presencia la misma Asociación del Cauca. Hay que recordar que, durante el fin de semana, más de 700 indígenas y comunidades afro llegaron a las instalaciones de la Universidad Nacional, donde instalaron sus campamentos.

