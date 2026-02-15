Comunidades afros y campesinos del Cauca se instalaron en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá. ¿A qué se debe?

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, informó que hacia las 7:00 a. m. de este domingo 15 de febrero arribaron al campus universitario alrededor de 750 personas provenientes de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca.

Según un comunicado de la vicerrectora de la sede Bogotá, Carolina Jiménez Martín, dirigido a la comunidad universitaria, estos ciudadanos llegaron en 17 buses y están conformados por integrantes de cuarenta consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

La institución señaló que, aunque la solicitud de alojarse en el campus no fue autorizada por el despacho correspondiente, los manifestantes ingresaron de manera pacífica y se instalaron en la Concha Acústica. Posteriormente, la Vicerrectoría de Sede estableció contacto con las vocerías de la movilización.

Asentamiento de comunidad afrodescendiente en la universidad. (2024). Foto: Catalina Olaya

De acuerdo con el comunicado, se mantiene activa la actuación del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE) y se solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) Nacional y Distrital “con el concurso de todas las entidades que puedan atender esta situación”. La primera sesión del PMU fue programada para las 11:00 a. m.

En el documento también se indicó que los Viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos y el de Educación Superior informaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización orientada a presentar exigencias ante el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

La Universidad reiteró que las instalaciones del campus universitario no cuentan con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para mitigar los riesgos asociados a este tipo de eventualidades.

Finalmente, la institución informó que las actividades misionales se desarrollarán con normalidad, excepto las deportivas en la Concha Acústica, las cuales se encuentran suspendidas mientras se atiende la situación.