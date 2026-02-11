Política

“Fuera Benedetti”: Jennifer Pedraza se enfrenta al ministro del Interior y denuncia incumplimientos

La congresista le reclamó a Benedetti por las políticas públicas sobre las mujeres en el Ministerio del Interior.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 7:15 p. m.
Jennifer Pedraza y Armando Benedetti.
Jennifer Pedraza y Armando Benedetti. Foto: Tomado de la cuenta de X de Jennifer Pedraza/Semana.

Un fuerte enfrentamiento tuvo lugar en las redes sociales este 11 de febrero. La congresista Jennifer Pedraza le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por la aparente baja ejecución en las políticas públicas sobre las mujeres, a cargo de su dependencia; él defendió su gestión de los últimos meses.

Todo comenzó cuando Pedraza alarmó que las políticas para las mujeres se frenaron desde que Benedetti tomó las riendas de la cartera: “En 2025 anunció tres compromisos y, según el propio Ministerio, no cumplió ninguno. ¿Qué esperar de un ministro señalado de violentar mujeres?”.

Ella informó que el “camaleón”, como se refirió al alto funcionario, llegó al Gobierno nacional “posando de aliado de nuestras causas”, y que prometió “viabilizar la inversión en casas refugio; viabilizar un sistema de alertas; (y) convocar al 1er Consejo Nal. de Seguridad para atender la emergencia por violencias basadas en género y sectores diversos”.

En primer lugar, sobre las casas refugio financiadas a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se indicó que “no existe línea de inversión; no hay acto administrativo; no hay presupuesto, cronograma ni convocatorias”.

Sobre el segundo punto, el sistema nacional de alertas para prevenir violencias, se señaló que el Ministerio del Interior “ahora dice que no hacía falta crearlo porque existe un mecanismo de coordinación desde 2020. No hay diseño del sistema, sin presupuesto, no está en planeación institucional, sin responsables”.

En cuanto al último, el consejo nacional de seguridad por la emergencia de violencias basadas en género, la congresista reseñó: “Se anunció como una instancia de alto nivel para tomar decisiones urgentes. Respuesta oficial: Nunca fue convocado. No hay actas, decisiones ni medidas adoptadas. El propio Ministerio dice que el anuncio fue sórtrulo (sic) vocería política sin efectos administrativos”.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: JUAN DIEGO CANO

Ella concluyó: “Mientras la violencia basada en el machismo sigue cobrando vidas, el Gobierno le delegó al ministro más machista anunciar medidas que luego no ejecutaría. Como para lavarle la cara y nada más. La política pública no puede quedarse en discursos y promesas”.

Armando Benedetti respondió a Pedraza: “Entiendo que estés en campaña, me gusta que te preocupes por primera vez en la política pública de enfoque de género que tiene el Ministerio, porque nunca has aportado nada”.

En cuanto a los señalamientos de la congresista, él manifestó que es falso que se hayan frenado las políticas para las mujeres en esa dependencia, y resumió las principales acciones en esa materia: “En 2025 realizamos 176 jornadas en 66 municipios, transversalizamos el enfoque de género en 33 territorios y desarrollamos 91 jornadas en el marco de la resolución 1325. Cumplimos metas, implementamos la ruta de memoria trans y articulamos con universidades para prevenir violencias basadas en género”.

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

“El 19 de enero de 2026 respondimos formalmente con soportes y resultados. La gestión es pública y verificable. La desinformación no puede reemplazar los hechos”, cerró Benedetti.

