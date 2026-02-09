Confidenciales

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

El ministro del Interior respaldó la medida que quiere tomar el presidente de la República por las inundaciones en Córdoba.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 3:21 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior, defendió la declaración de una nueva emergencia económica
Armando Benedetti, ministro del Interior, defendió la declaración de una nueva emergencia económica Foto: Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el anunció del presidente Gustavo Petro de declarar una nueva emergencia económica por las inundaciones que se han presentado en el departamento de Córdoba.

Benedetti asegura que la emergencia que se vive en ese territorio, especialmente en ciudades como Montería, no podría preverse y necesita de una medida de este tipo para poder atender a los damnificados.

“Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y 19 departamentos más. Son billonarias que no están en los Ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes", afirmó el encargado de la cartera política.

El presidente Petro quiere declarar una emergencia económica, social y ambiental a través de la que el Gobierno podría declarar nuevos impuestos para financiar la atención del Estado a la situación que se vive en esa región del país por las inundaciones.

“Se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad, incluso de las utilidades de las generadoras eléctricas hídricas sobre infladas por especulación contra el pueblo”, afirmó Petro. El decreto para una nueva emergencia económica aún no ha sido oficializado.

