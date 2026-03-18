Créditos

Con plata alemana Findeter prestará para proyectos de inversión en energía, transporte y agua potable

Activan línea de crédito especial KfW Sostenible Emua. Irrigará 150 millones de dólares.

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Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 9:50 p. m.
Fachada Findeter
Fachada Findeter Foto: Findeter / Cortesía

Plata para mover la inversión es lo que se requiere en Colombia, luego de los capitales que llegan a través de la Inversión Extranjera Directa-IED registraran una fuerte contracción en el arranque del año: -46 % en enero de 2026 comparado con el año anterior.

De ahí que sea clave la línea de crédito que activo Findeter, una banca de desarrollo que hace parte del Grupo Bicentenario y que está vinculada al Ministerio de Hacienda.

Se le bautizó como Línea Especial de Crédito KfW Sostenible EMUA, pues su objetivo es financiar proyectos de desarrollo sostenible en el país, en sectores como energía, movilidad y transporte urbano sostenible, agua potable y saneamiento básico.

La expectativa es irrigar 150 millones de dólares, dineros que, a su vez, provendrán de un préstamo otorgado por el Banco Alemán de Desarrollo–KfW.

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El Gobierno está tocando puertas en otras latitudes, para no depender tanto de organismo como el FMI-Fondo Monetario Internacional, que en pandemia otorgó un billonario crédito que fue pactado a corto plazo y que, entre otras, ha conllevado a realizar operaciones de crédito, entre otras, en monedas de otras denominaciones distintas al dólar, para el manejo de la deuda colombiana.

Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter, señala que el principal criterio para la asignación de los créditos será “la sostenibilidad ambiental, la mitigación y adaptación al cambio climático, y el fortalecimiento de la infraestructura urbana y de servicios públicos que, además, contribuyan al desarrollo económico sostenible del país”.

Carlos Alberto Saad Llinás, nuevo presidente de Findeter.
Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter. Foto: Findeter/API

Así, el acceso prioritario a los recursos los podría tener -por ejemplo- un proyecto de flotas de bajas o cero emisiones. O uno que contenga sistemas inteligentes de gestión del tránsito.

En el caso del componente de agua potable y saneamiento básico, los proyectos tendrían que estar orientados a la ampliación de cobertura, mejoramiento de calidad y obras para uso eficiente del recurso hídrico. Este último, uno de los ejes centrales del Plan de Desarrollo.

¿Quiénes puede acceder?

Para el acceso a los recursos de la Línea de crédito KFW Sostenible EMUA los llamados on las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, empresas sociales del estado, empresas de servicios públicos domiciliarios, empresas públicas, privadas y mixtas, operadores de transporte, y similares.

Eso sí, hay unos criterios establecidos que fueron definidos por el banco alemán que impulsa del desarrollo, como sucede en todos los casos en los que un organismo multilateral fondea proyectos en una nación.

Implica que ellos monitorean antes de la ejecución de las obras, para garantizar que tengan la viabilidad técnica y, a su vez, estén alineados con los estándares internacionales de sostenibilidad.

Los proyectos que resulten escogidos, además de los recursos, tendrán acceso a asistencia gratuita en temas administrativos, operativos, ambientales, sociales y técnicos.