Abecé de beneficios tributarios y crediticios por comprar carro eléctrico en Colombia: ya hay más de 40.000 rodando en el país

Los carros híbridos y eléctricos cada vez han cobrado mayor relevancia en el país. Son múltiples las marcas y los modelos que han llegado y que se han vuelto los favoritos de muchos. Uno de los hitos más recientes fue la llegada de Tesla a Colombia, una de las marcas insignia de carros eléctricos en todo el mundo y que rompió el mercado con sus bajos precios.

Tras esta situación, muchos han optado por empezar a comprar este tipo de vehículos, pues en Colombia existen varios incentivos para ello, que muchos desconocen.

Estas son las ventajas tanto en temas crediticios como tributarios, de adquirir un vehículo de este tipo.

Los vehículos eléctricos cuentan con ventajas como IVA reducido, menores tasas de interés y descuentos en el impuesto vehicular. Foto: Getty

Lo primero es que las tasas de interés para comprar estos vehículos son mucho más bajas que las tasas para vehículos a combustión. Para eléctricos e híbridos, las tasas figuran entre un 12% y un 16% anual, mientras que para los de gasolina pueden estar entre el 22% y el 27%, todo dependiendo del banco que elija.

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Además de ello, los plazos también varían, pues las entidades pueden llegar a financiar hasta 84 meses.

De otro lado, existen varios beneficios en materias de impuestos y pagos reglamentados que se deben hacer. El primero y más importante es el del IVA reducido.

La llegada de nuevas marcas y modelos eléctricos ha impulsado el interés de los colombianos por opciones de movilidad sostenible. Foto: Getty Images

Esto porque un vehículo a gasolina paga la tarifa normal que es del 19%, mientras que los eléctricos tienen un IVA de apenas el 5%, lo que disminuye el precio final.

Además de ello, hay un beneficio clave en el impuesto vehicular, pues estos pueden acceder a tarifas cercanas al 1%. También tienen un buen descuento en el SOAT pues algunos modelos pueden tener rebajas de hasta el 10%.

En la declaración de renta los compradores también pueden tener un beneficio, pues pueden lograr una deducción en la misma por esta compra. Sin embargo, el tope de la deducción es de aproximadamente 70 millones, que son 1.340 UVT.