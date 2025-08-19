Suscribirse

Economía

Declaración de renta: cédulas que deben presentarla entre el 19 y el 22 de agosto; ojo con la multa

Estas son las cédulas que deben declarar en la tercera semana de agosto.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 12:02 p. m.
Declaración de renta 2020
La declaración de renta es un documento tributario clave en Colombia. | Foto: SEMANA

La declaración de renta es uno de los documentos tributarios más importantes en Colombia. Como es costumbre, cada año millones de contribuyentes se alistan para presentar el reporte, que es obligatorio para quienes cumplen ciertas condiciones.

Desde el pasado 12 de agosto y hasta el 24 de octubre se extenderán los vencimientos para presentar el reporte, que están definidos por los dos últimos dígitos de la cédula.

Pesos Colombia Dólares
La DIAN publica cada año un calendario oficial con las fechas exactas. | Foto: Adobe Stock

Es decir, cada contribuyente debe mirar cuál es el número con el que termina su documento de identidad, y de acuerdo con ese par de cifras, tendrá asignada una fecha límite específica para presentar la declaración y pagar el impuesto, si le corresponde.

Es importante que sepa siempre cuál es su vencimiento y que no se pase de esta fecha, pues puede enfrentar millonarias multas dependiendo de la sanción que le sea aplicada.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia
Contexto: Analdex lanza grave advertencia: “ha desbordado la capacidad operativa de la propia autoridad”

Para esta semana, los vencimientos para la declaración de renta son los siguientes:

  • 19 de agosto: cédulas terminadas en 09 y 10
  • 20 de agosto: cédulas terminadas en 11 y 12
  • 21 de agosto: cédulas terminadas en 13 y 14
  • 22 de agosto: cédulas terminadas en 15 y 16
Así puede hacer gratis su declaración de impuestos al IRS en Estados Unidos, es online
Los plazos se asignan de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula del contribuyente. | Foto: Getty Images

Son tres los tipos de multas que puede imponerle si usted no declara a tiempo. La primera es la sanción por extemporaneidad, que es de un porcentaje del 5% del impuesto de renta a cargo. Esta multa puede ir aumentando dependiendo de los días de retraso.

Contexto: “Persiste la preocupación por la debilidad de la inversión”: la advertencia tras los resultados del PIB del segundo trimestre

También existe una sanción por no declarar, pues la Dian puede declarar el impuesto con base en la información que tenga y cobrarle hasta un 20% de los ingresos brutos o consignaciones que no hayan sido declaradas.

de
El orden de vencimientos va en bloques consecutivos: por ejemplo, 01-02, luego 03-04, y así hasta terminar en 99-00. | Foto: Getty Images

Si se da el caso de que la Dian haya enviado un requisito y el contribuyente aún no haya presentado la declaración, la sanción puede incrementar del 10% al 200%, dependiendo del tiempo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaImpuestosmultatributos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.