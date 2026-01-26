Nación

Compra de vivienda VIS: Procuraduría halló serios riesgos en el decreto que prepara el Gobierno Petro

El procurador Samuel Arrieta solicitó una mesa técnica para revisar los riesgos financieros de la iniciativa.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 6:02 p. m.
La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre el borrador de decreto que prepara el gobierno para ajustar el precio de la vivienda de interés social (VIS).
La Procuraduría General de la Nación halló serios riesgos en el borrador de decreto que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro para ponerle límites a la compra de vivienda de interés social (VIS) en Colombia.

En un documento de cuatro páginas dirigido a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, le hizo varias alertas sobre “riesgos potenciales” que se identificaron en dicha iniciativa.

Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado segundo para la vigilancia preventiva de la función pública.
Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, procurador delegado segundo para la vigilancia preventiva de la función pública. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (SEMANA) y (Concejo de Bogotá)

Arrieta arrancó describiendo que en el régimen de transición contractual podría existir una ausencia de reglas claras y uniformes para promesas de compraventas, preventas y proyectos VIS en curso que podrían generar incertidumbre jurídica para los compradores, conflictos contractuales, desistimientos forzados y litigios posteriores que afecten a la población vulnerable.

El ente de control también detectó en las prácticas contractuales y protección al consumidor, un riesgo asociado bajo el nuevo esquema de precios en pesos, pues podría incorporar cláusulas o mecanismos que trasladen de manera desproporcionada el riesgo inflacionario al comprador.

La articulación con subsidios y crédito hipotecario también tiene una alerta frente a la garantía que debería existir entre el precio final pactado, los subsidios estatales y las condiciones de financiación del sistema financiero, para evitar desajustes que frustren el acceso a vivienda y desdibujen la naturaleza de la política VIS.

Petición de una mesa técnica frente a las advertencias

Frente a esta situación, el procurador Arrieta presentó una solicitud para convocar una mesa técnica interinstitucional el próximo miércoles 28 de enero a las 3:00 p.m., que permita analizar los impactos normativos, contractuales, financieros y sociales que se originarían de la desindexación del precio de la vivienda de interés social.

Criticas al borrador de decreto con el que se pretende ajustar la normativa de Vivienda de Interés Social: “Improvisación”

Así mismo, se busca identificar riesgos asociados al régimen de transición, a las prácticas contractuales y cierre financiero de los hogares financieros, así como promover una “implementación armónica de la medida”, dice el documento en poder de SEMANA.

Además de la petición para convocar la mesa, la Procuraduría también solicitó información al Ministerio de Vivienda, relacionada con los estudios técnicos, económicos y sociales que sustenten el proyecto de decreto, las medidas previstas para el régimen de transición, los mecanismos de las entidades administradoras de subsidios y el sector financiero para garantizar el cierre financiero de los hogares beneficiarios y el seguimiento para prevenir prácticas que desnaturalicen la finalidad del decreto.

