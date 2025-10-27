Banco lanza cuenta de ahorros para niños, con el objetivo de fomentar el hábito desde pequeños

En Colombia, el 96,3 % de los adultos ya cuenta con al menos un producto de depósito o crédito, según el Reporte de Inclusión Financiera 2024 de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera. Sin embargo, persisten brechas en educación financiera: de acuerdo con el estudio “Educación financiera y bienestar financiero: evidencia de Colombia en un entorno de alta inflación” del Banco de la República (2024), solo el 16,4 % de los colombianos respondió correctamente las tres preguntas básicas sobre finanzas personales. Esta situación evidencia la importancia de fomentar desde la niñez una cultura de ahorro y planificación económica.

Para incentivar esos hábitos desde temprana edad, Banco Contactar anunció el lanzamiento de su nueva Cuenta de Ahorros Niños ConKidstadores, dirigida a menores de 0 a 12 años. Este producto busca que los niños aprendan el valor del ahorro, la planificación y la responsabilidad financiera, mientras se integra a toda la familia en este proceso.

La cuenta podrá abrirse de manera presencial en las oficinas del banco, a nombre del menor. Ofrece rentabilidad competitiva, transaccionalidad a través de los canales digitales de Banco Contactar (Web y App).

“En Banco Contactar creemos que el ahorro es un valor que se cultiva desde casa. A través de ConKidstadores, queremos que los niños aprendan, junto a sus padres, que cada pequeño esfuerzo cuenta y que ahorrar es el primer paso para cumplir sueños. Como entidad alineada con su propósito de impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión, buscamos que este producto refleje nuestro compromiso con las familias y los territorios que acompañamos”, señala John F. Linares, presidente de Banco Contactar.