Vicky Dávila lanza canción oficial de campaña: “Hoy empieza un nuevo día”; este fue el compositor

La candidata presidencial dijo que su campaña sigue firme para “recuperar a Colombia”.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila hace campaña por su Movimiento Valientes. | Foto: Movimiento Valiente

La periodista Vicky Dávila compartió la canción de su campaña presidencial de cara a 2026, donde se definirá quién será el próximo mandatario de los colombianos.

“Hoy empieza un nuevo día para los valientes de Colombia. Aquí está nuestra canción oficial creada por el gran maestro Kike Santander. Los valientes somos firmes, intachables, decimos la verdad, y sabemos que juntos podemos recuperar a Colombia para que sea mejor para todos. Mucho trabajo y muchos abrazos”, aseguró.

La canción fue compuesta y producida por Kike Santander, un compositor caleño que ha ganado cuatro premios Grammy, además de ser doctor en Medicina y Cirugía.

Se trata de un productor musical que ha sido clave en la música latina. Santander ha sido compositor de varias canciones reconocidas a nivel internacional interpretadas por distintos artistas de renombre.

Por su parte, Dávila sigue moviéndose en su campaña presidencial y ya presentó más de un millón de firmas a la Registraduría para avalar su aspiración. “Ser valientes es decir la verdad, aunque tiemble la voz, es enfrentarse sin miedo a los violentos, a la corrupción, a las mafias y a los privilegios de siempre. También a la tragedia de la pobreza”, afirmó en ese momento.

Contexto: Estalla crisis en coalición de precandidatos presidenciales: “No hemos hecho lo suficiente”

Dávila se ha venido reuniendo con varios precandidatos presidenciales de la derecha, entre los que están el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín, el exministro del Interior Daniel Palacios, la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez —quien no ha confirmado que vaya a ser candidata—, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el excontralor Felipe Córdoba y Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga, quienes en la última semana se bajaron de su aspiración presidencial.

Los precandidatos presidenciales hablaron de unión.
Los precandidatos presidenciales hablaron de unión. | Foto: Suministrada API

En estos encuentros se ha hablado de la posibilidad de hacer una coalición entre estos precandidatos; sin embargo, por ahora no se ha concretado nada. Esta sería una posibilidad de alianza de las varias que se estarían configurando en la derecha, a pesar de que algunos hablan de unirse en torno a un solo candidato que le haga frente al petrismo. Así lo ha propuesto, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, en el caso de Dávila, la periodista ha cuestionado a Abelardo de la Espriella y ha dicho que no haría una alianza con él porque tiene diferencias de base.

“Abelardo de la Espriella pierde en segunda vuelta en todas las encuestas. Es una realidad. Por eso Abelardo de la Espriella es el candidato que más quisiera el petrismo que llegara a segunda vuelta”, afirmó Dávila recientemente.

