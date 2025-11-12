Política

“Está del lado de los narcos”: Vicky Dávila arremete contra Petro tras suspender inteligencia con EE. UU.

Dávila acusó a Petro de favorecer a los narcotraficantes y de poner en riesgo la seguridad del país.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

13 de noviembre de 2025, 2:37 a. m.