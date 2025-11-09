Suscribirse

Política

Vicky Dávila: “Yo estoy lista para la unión, pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo”

La precandidata presidencial afirmó que ella está trabajando “para elegir un gobierno decente que haga lo que tenga que hacer por Colombia”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de noviembre de 2025, 11:45 a. m.
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente | Foto: Movimiento Valiente

Mientras que la izquierda en Colombia ya tiene consolidado un camino para buscar mantener el poder en las elecciones de 2026, los sectores de derecha, centroderecha y centro tienen todavía una cantidad de aspirantes, los cuales tendrán que empezar a definir su futuro en los próximos meses.

Por eso, se avecinan semanas determinantes para que estos sectores consoliden sus alianzas, en medio de nubarrones, y logren crear un bloque fuerte que pueda derrotar a Gustavo Petro en las las elecciones de 2026.

Contexto: Llegó la hora de la verdad: ¿será posible una unión para derrotar al petrismo en las elecciones de 2026? Estos son los detalles desconocidos de lo que está pasando

A seis meses de la primera vuelta presidencial, y a un mes de que se venza el plazo para que se definan las consultas interpartidistas, ya hay candidatos que muestran sus opciones para realizar posibles alianzas.

Este es el caso de la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien manifestó de forma clara, en días pasados, que ella está abierta a la unión, siempre y cuando no sea con personas cercanas a lo que ella denominó la mafia.

“Estoy lista para la unión, pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo. Yo no podría traicionar a mi país, a millones de colombianos que durante 33 años han creído en mí y me han acompañado”, señaló Dávila.

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila se refirió a posibles alianzas. | Foto: Movimiento Valiente

Frente a ese tema de las alianzas, la periodista resaltó que a lo largo de su carrera profesional se ha preocupado por ser “decente”, algo que para ella “vale oro” y “no tiene precio”.

“Entonces, yo no soy de izquierda, ¿les parece eso novedoso? No. De ahí para allá pónganme donde quieran, pero soy decente y soy de política decente y esa es la política que yo vine a hacer acá“, recalcó la comunicadora.

Indicó, de manera enfática, que se une con “todos los que ustedes quieran”, pero advirtió que no se une “con mafiosos, con gente con vida gris, con gente con trayectoria que no tenga transparencia”.

Contexto: Vicky Dávila plantea una “rebelión moral” contra la corrupción y las mafias: “Colombia no necesita cómplices”

“No me uno con la delincuencia que no sabemos de dónde viene la plata; no me uno con los que han defendido paramilitares, criminales, narcotraficantes; no me uno con los que han defendido el Cartel de los Soles”, resaltó.

La precandidata presidencial insistió que “bajo ninguna circunstancia puedo traicionarlos a ustedes, a los electores, a mis dos hijos y a mí misma. Yo quiero que después de esta campaña, pase lo que pase, yo pueda mirarme al espejo y decir, ‘Lo hiciste bien’. Y eso para mí es lo más importante”.

Por eso, reiteró “que si vamos a unirnos para hacer elegir a un mafioso, pues conmigo no cuenten bajo ninguna circunstancia. Yo estoy para elegir un gobierno decente, que haga lo que tenga que hacer por Colombia. Pero esa porquería no”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila: “Yo estoy lista para la unión, pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo”

2. “La acción terrorista en Tunja podría haber sido cometida por el ELN”: la Defensora del Pueblo, Iris Marín, habla con SEMANA

3. ‘Libro rojo’ de Armero: los archivos secretos que buscan esclarecer el paradero de 583 niños perdidos

4. Grave crisis de la inteligencia militar en el gobierno Petro. Los detalles del documento del Consejo de Generales de la reserva

5. Los indultos al M-19 fueron derogados por una ley: Néstor Humberto Martínez revela la norma y habla del caso de Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaElecciones 2026

Noticias Destacadas

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente

Vicky Dávila: “Yo estoy lista para la unión, pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo”

Redacción Semana
-

Miguel Uribe Londoño le baja el tono a la discusión y se pronuncia sobre polémica carta dirigida al Centro Democrático

Redacción Semana
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata a la presidencia; Gabriel Vallejo, director del CD, y Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial.

María Fernanda Cabal salió a respaldar al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, tras reclamo de Miguel Uribe Londoño

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.