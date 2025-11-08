Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

Momentos de terror se vivieron en la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en la ciudad de Tunja, tras el atentado terrorista que se presentó contra el Batallón Simón Bolívar. Las miradas se centraron en una volqueta abandonada en inmediaciones a la guarnición militar, cargada con explosivos.

La situación se vivió antes de las 8:00 a. m., cuando las autoridades pidieron a los habitantes de la zona y a los miembros del Ejército Nacional evacuar el lugar para realizar la detonación controlada de los artefactos explosivos al interior del automotor.

En medio de la operación, según información preliminar, se registraron tres detonaciones, que generaron pánico entre la población de Tunja y causaron graves daños en la guarnición militar, como se evidencia en las fotografías que circulan en redes sociales.

Esta situación de orden público generó rechazo desde diferentes sectores políticos y sociales del país. La precandidata presidencial Vicky Dávila fue una de las que se pronunció tras los hechos y le pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, explicaciones sobre lo ocurrido en la capital de Boyacá.

“Petro, ¿dónde estás, carajo? Los criminales que has beneficiado están acabando con todo. ¿Dónde estás? ¿Quién puede defender a los colombianos? ¡Maldita sea! ¿Para qué te hiciste elegir presidente de Colombia, Petro? ¡No más!”, escribió Dávila en un mensaje en sus redes sociales.

Su publicación fue acompañada de un video que muestra los momentos de pánico vividos en la ciudad tras la detonación de los artefactos, así como de fotografías donde se observan los daños ocasionados al Batallón Simón Bolívar.

“‘Acabaron el Bolívar… ¡corran, corran!’ Estas son las imágenes de angustia ante el terrorismo en Tunja contra el Batallón”, escribió la precandidata, minutos después de publicar otro mensaje que decía: “Atentado terrorista en el Batallón Bolívar de Tunja. Y Petro llorando por…”.

Tras la acción terrorista, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos y manifestó que el atentado que se pretendía realizar contra el Batallón Simón Bolívar se “neutralizó”.

“La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil (sic)”, señaló Petro.

Sin embargo, las imágenes que circulan por redes sociales muestran una gran afectación en la guarnición militar, pues información preliminar indica que entre tres y cuatro cargas explosivas se activaron, causando los daños dentro del Batallón Simón Bolívar.

Por el momento, se conoce que en la tarde de este sábado se realizará un consejo de seguridad en la ciudad de Tunja, hasta donde se desplazará la cúpula militar para evaluar lo sucedido.