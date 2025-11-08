Suscribirse

Política

Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

El atentado terrorista fue planeado con una volqueta cargada con explosivos. Las autoridades reportaron graves daños materiales en la guarnición militar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 3:35 p. m.
La precandidata Vicky Dávila le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro por atentado terrorista en Tunja.
La precandidata Vicky Dávila le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro por atentado terrorista en Tunja. | Foto: Semana/Suministrada a Semana-API/Presidencia

Momentos de terror se vivieron en la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en la ciudad de Tunja, tras el atentado terrorista que se presentó contra el Batallón Simón Bolívar. Las miradas se centraron en una volqueta abandonada en inmediaciones a la guarnición militar, cargada con explosivos.

La situación se vivió antes de las 8:00 a. m., cuando las autoridades pidieron a los habitantes de la zona y a los miembros del Ejército Nacional evacuar el lugar para realizar la detonación controlada de los artefactos explosivos al interior del automotor.

Contexto: Ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja: una volqueta fue abandonada en inmediaciones del lugar

En medio de la operación, según información preliminar, se registraron tres detonaciones, que generaron pánico entre la población de Tunja y causaron graves daños en la guarnición militar, como se evidencia en las fotografías que circulan en redes sociales.

Esta situación de orden público generó rechazo desde diferentes sectores políticos y sociales del país. La precandidata presidencial Vicky Dávila fue una de las que se pronunció tras los hechos y le pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, explicaciones sobre lo ocurrido en la capital de Boyacá.

“Petro, ¿dónde estás, carajo? Los criminales que has beneficiado están acabando con todo. ¿Dónde estás? ¿Quién puede defender a los colombianos? ¡Maldita sea! ¿Para qué te hiciste elegir presidente de Colombia, Petro? ¡No más!”, escribió Dávila en un mensaje en sus redes sociales.

Su publicación fue acompañada de un video que muestra los momentos de pánico vividos en la ciudad tras la detonación de los artefactos, así como de fotografías donde se observan los daños ocasionados al Batallón Simón Bolívar.

“‘Acabaron el Bolívar… ¡corran, corran!’ Estas son las imágenes de angustia ante el terrorismo en Tunja contra el Batallón”, escribió la precandidata, minutos después de publicar otro mensaje que decía: “Atentado terrorista en el Batallón Bolívar de Tunja. Y Petro llorando por…”.

Contexto: En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”

Tras la acción terrorista, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hechos y manifestó que el atentado que se pretendía realizar contra el Batallón Simón Bolívar se “neutralizó”.

“La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil (sic)”, señaló Petro.

Sin embargo, las imágenes que circulan por redes sociales muestran una gran afectación en la guarnición militar, pues información preliminar indica que entre tres y cuatro cargas explosivas se activaron, causando los daños dentro del Batallón Simón Bolívar.

Por el momento, se conoce que en la tarde de este sábado se realizará un consejo de seguridad en la ciudad de Tunja, hasta donde se desplazará la cúpula militar para evaluar lo sucedido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce video del momento exacto que abandonaron la volqueta cargada con explosivos en Tunja: así huyeron los criminales

2. Una millonada para el tren: la cifra que hace parte del convenio región-nación para financiar el proyecto ferroviario RegioTram

3. Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

4. Apoteósico gol de Luis Díaz con Bayern Múnich: video descresta al mundo por jugada que se inventó

5. Partidazo de Premier League: Tottenham y Manchester United lo definieron al 90+6’; se agitó la tabla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky DávilaGustavo PetroTunjaAtentado terrorista

Noticias Destacadas

La precandidata Vicky Dávila le pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro por atentado terrorista en Tunja.

Vicky Dávila tras atentado terrorista en Tunja: “Petro, dónde estás, ¡carajo! Para qué te hiciste elegir presidente”

Redacción Semana
.

Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja: quienes estuvieron allí lo contradicen

Redacción Semana
Gustavo Petro

Gustavo Petro, en la semana de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, pedirá perdón, pero a la izquierda víctima del “exterminio”

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.