En videos, el caos en Tunja tras la explosión de una volqueta cerca al Batallón Simón Bolívar: “Diosito lindo”

El presidente Gustavo Petro aseguró que “la población civil y militar fue evacuada a tiempo”.

Redacción Nación
8 de noviembre de 2025, 3:12 p. m.
Imágenes de la explosión en Tunja.
Imágenes de la explosión en Tunja.

Caos en Tunja, capital de Boyacá, luego de que una volqueta con explosivos fuera detonada de manera controlada, según indicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado aseguró que el hecho no dejó personas fallecidas. Sin embargo, por el momento, se desconoce si hay heridos.

Contexto: Ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja: una volqueta fue abandonada en inmediaciones del lugar

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, dijo puntualmente el presidente Petro a través de su cuenta en X.

Contexto: Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja. Quienes estuvieron allí lo contradicen

Si bien el jefe de Estado indicó que la explosión fue controlada, en redes sociales circulan videos que muestran los momentos de terror en las inmediaciones del lugar donde estaba la volqueta cargada con explosivos.

En uno de los videos se escucha a un hombre correr apresuradamente, al parecer dentro del Batallón Simón Bolívar, mientras decía: “Mi moto, Diosito lindo”.

A continuación, algunos videos muestran el caos que dejó la explosión:

Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Boyacá se pronunció

A través de un video, Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de la Gobernación de Boyacá, afirmó que las explosiones en inmediaciones al Batallón Simón Bolívar fueron controladas.

Explosión en Tunja
Algunas de las afectaciones que dejó la explosión, al interior del Batallón Simón Bolívar de Tunja. | Foto: Suministradas a Semana, API.

Así mismo, Pico pidió a la comunidad mantener la calma.

“Informamos a toda la comunidad que, en este momento, en conjunto con el equipo antiexplosivos y con toda la Fuerza Pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando en este momento explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad. Las autoridades estamos al frente del caso y la seguridad en el departamento de Boyacá sigue siendo nuestra prioridad”, señaló la funcionaria.

