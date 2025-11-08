Ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja: una volqueta fue abandonada en inmediaciones del lugar

Un ataque terrorista se presentó en la mañana de este sábado, 8 de noviembre, contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja, luego de que una volqueta cargada con explosivos fuera abandonada en el barrio Prados de Alcalá, ubicado cerca de dicha guarnición militar.

Por el momento, se desconoce el número de militares y civiles heridos en este hecho, ya que las autoridades lograron evacuar la zona antes de que se hiciera la detonación de los explosivos que se encontraban en el automotor.

La volqueta con los explosivos. | Foto: Suministrada a SEMANA. A.P. I.

La explosión del vehículo ocurrió luego de que fuera hallado en el barrio Prados de Alcalá y las autoridades llegaran al sitio para verificar su contenido.

De acuerdo con los testigos, la volqueta tenía placas de Santa Rosa de Vitervo, Boyacá.

“En estos momentos es un verdadero caos, una humareda muy fuerte aquí en inmediaciones del Batallón Bolívar. La gente en pijama corriendo, porque las autoridades están pidiendo que evacúen la zona”, relató una persona que pasaba cerca del lugar de la explosión.

Atacaron con explosivos el Batallón Simón Bolívar en Tunja. Las autoridades hacen presencia en el lugar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VPwiZI6dah — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2025

Algunos testigos aseguran que la destrucción en la zona es considerable, dado que, además del ataque al Batallón Bolívar, varias viviendas resultaron afectadas.

Se conocen las primeras imágenes del ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja. La situación sigue siendo compleja en la capital boyacense. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/GcXT9mVCDK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2025

A SEMANA le fueron suministradas imágenes en las que se observan serios daños al interior de la guarnición militar.

Imagen tras el ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja. | Foto: Suministradas a Semana, API

Tras lo anterior, Alejandra Pico, secretaria de gobierno de la Gobernación de Boyacá, indicó que la volqueta con explosivos fue hallada hacia las cinco de la madrugada de este sábado, luego de que la misma comunidad alertara a las autoridades.

Algunos de los daños que ocasionó la explosión. | Foto: Suministradas a Semana, API

“Informamos a toda la comunidad que en este momento, en conjunto con el equipo antiexplosivos y con toda la Fuerza Pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando en este momento explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad. Las autoridades estamos al frente del caso y la seguridad en el departamento de Boyacá sigue siendo nuestra prioridad”, agregó Pico.

Por ahora, se desconoce quiénes son los responsables del atentado terrorista en la capital de Boyacá, que mantiene en máxima alerta a la ciudadanía y a la Fuerza Pública.