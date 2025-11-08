Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

Suscribirse

Nación

Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja. Quienes estuvieron allí lo contradicen

El presidente publicó un trino en el que asegura que se logró “neutralizar” el hecho. “Ese cuento de que no pasó nada, es un cuento de Petro para minimizar la cosa”, dice un testigo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 2:28 p. m.
.
Gustavo Petro habla del atentado en Tunja | Foto: Fotomontaje SEMANA

El terror llegó a la capital de Boyacá. En horas de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, un atentado contra el Batallón Simón Bolívar de Tunja generó pánico en la ciudad. Las imágenes de cómo quedó el complejo militar son impactantes.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, en un trino en el que entregó algunos detalles de lo que sucedió, asegura que el atentado “se neutralizó”.

Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja
Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja | Foto: Suministradas a Semana, API
Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja
Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja | Foto: Suministradas a Semana, API

Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja
Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja | Foto: Suministradas a Semana, API

El primer mandatario asegura que “el atentado se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil".

SEMANA habló con una persona que estaba dentro del lugar en el momento de los hechos y asegura que la versión del primer mandatario no corresponde a lo que sucedió.

Contexto: Ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja: una volqueta fue abandonada en inmediaciones del lugar

Al interior del batallón hay molestia por lo que dice el presidente. “A las 6:30 de la mañana la red de cooperantes informa y toma las fotos de la volqueta. Cuando se bajan los tipos de la volqueta, les iban a activar a control remoto. El batallón le avisa a las oficiales y a la gente adentro. Y la gente se logra resguardar en los búnkers. A las 7 llega la policía antiexplosivos. Con la gente del batallón se intenta desactivar la volqueta”, narran.

“Y resulta que estando ahí están reportando por radio, alguien dice, “Jueputa, se nos activó.” Se activó porque es que lo activaron por control remoto. ¿Quiénes? Los del ELN. Entonces, ellos están ahí trabajando, tratando de verificar los cables cuando ¡Pum! Se lo activaron y Pum, salió la primera, salió la segunda, salieron cinco. Cayeron dentro del batallón y esos daños son dentro del batallón. Entonces, ese cuento de que no pasó nada, es un cuento de Petro para minimizar la cosa".

Contexto: Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

Otra persona que habló con SEMANA entregó más detalles: “Fueron 24 cilindros que colocaron allí: 24 cilindros para rampiar, así se llama el sistema de ramplas, métodos y medios prohibidos por el DIH. ¿Por qué? Porque no tienen aparato de puntería. Eso es un crimen de guerra. Entonces, cuando llegó la a hacer la vaina, se le dispararon cuatro y cayeron dentro del batallón", dice la fuente que entregó información a SEMANA.

“Están tratando de desactivar los otros 20 y viendo la señal para que no se los activen, pero están en riesgo”, agrega. El testigo también reporta que hay dos heridos civiles, que una persona trabaja en el Casino de oficiales y la otra no se ha identificado.

“Es un verdadero caos”

“En estos momentos es un verdadero caos, una humareda muy fuerte aquí en inmediaciones del Batallón Bolívar. La gente en pijama corriendo, porque las autoridades están pidiendo que evacúen la zona”, relató una persona que pasaba cerca del lugar de la explosión.

“Informamos a toda la comunidad que en este momento, en conjunto con el equipo antiexplosivos y con toda la Fuerza Pública, siguiendo todos los protocolos, estamos realizando en este momento explosiones controladas. Pedimos a la comunidad tranquilidad. Las autoridades estamos al frente del caso y la seguridad en el departamento de Boyacá sigue siendo nuestra prioridad”, aseguró Alejandra Pico, la secretaria de Gobierno de Tunja.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ataque al Batallón Bolívar: seguridad y esperanza, lo que venían pidiendo los habitantes de Tunja. Y estalló el terrorismo

2. Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

3. Caso Jaime Esteban Moreno: sellan Before Club, el bar donde el estudiante de Los Andes pasó sus últimas horas

4. Gustavo Petro, en la semana de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, pedirá perdón, pero a la izquierda víctima del “exterminio”

5. Hermana de Miguel Uribe Turbay preocupó con revelación sobre salud de un familiar: “Volver a la UCI”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TunjaGustavo PetroAtentados

Noticias Destacadas

.

Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

Redacción Semana
Gustavo Petro

Gustavo Petro, en la semana de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, pedirá perdón, pero a la izquierda víctima del “exterminio”

2261

Llegó la hora de la verdad: ¿será posible una unión para derrotar al petrismo en las elecciones de 2026? Estos son los detalles desconocidos de lo que está pasando

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.