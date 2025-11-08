Gustavo Petro da detalles del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar, en Tunja: esto se sabe

El terror llegó a la capital de Boyacá. En horas de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, un atentado contra el Batallón Simón Bolívar de Tunja generó pánico en la ciudad. Las imágenes de cómo quedó el complejo militar son impactantes.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, en un trino en el que entregó algunos detalles de lo que sucedió, asegura que el atentado “se neutralizó”.

Ataque terrorista contra el Batallón Bolívar en Tunja | Foto: Suministradas a Semana, API

El primer mandatario asegura que “el atentado se pretendía hacer a las instalaciones militares del batallón, en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil".

Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

SEMANA habló con una persona que estaba dentro del lugar en el momento de los hechos y asegura que la versión del primer mandatario no corresponde a lo que sucedió.

Al interior del batallón hay molestia por lo que dice el presidente. “A las 6:30 de la mañana la red de cooperantes informa y toma las fotos de la volqueta. Cuando se bajan los tipos de la volqueta, les iban a activar a control remoto. El batallón le avisa a las oficiales y a la gente adentro. Y la gente se logra resguardar en los búnkers. A las 7 llega la policía antiexplosivos. Con la gente del batallón se intenta desactivar la volqueta”, narran.

En atención a los hechos presentados en la ciudad de Tunja en las últimas horas, al respaldo del Batallón Bolívar, @AlePico11 @SecGobiernoBoy @GobBoyaca, se permite informar.@PoliciaMTunja, @AlcaldiaTunja y @Ejercito_Div2 @COL_EJERCITO hacen presencia en el lugar. pic.twitter.com/oVyRbtrbSi — Alcaldía Mayor de Tunja (@AlcaldiaTunja) November 8, 2025

“Y resulta que estando ahí están reportando por radio, alguien dice, “Jueputa, se nos activó.” Se activó porque es que lo activaron por control remoto. ¿Quiénes? Los del ELN. Entonces, ellos están ahí trabajando, tratando de verificar los cables cuando ¡Pum! Se lo activaron y Pum, salió la primera, salió la segunda, salieron cinco. Cayeron dentro del batallón y esos daños son dentro del batallón. Entonces, ese cuento de que no pasó nada, es un cuento de Petro para minimizar la cosa".

Otra persona que habló con SEMANA entregó más detalles: “Fueron 24 cilindros que colocaron allí: 24 cilindros para rampiar, así se llama el sistema de ramplas, métodos y medios prohibidos por el DIH. ¿Por qué? Porque no tienen aparato de puntería. Eso es un crimen de guerra. Entonces, cuando llegó la a hacer la vaina, se le dispararon cuatro y cayeron dentro del batallón", dice la fuente que entregó información a SEMANA.

Se conocen las primeras imágenes del ataque terrorista contra el batallón Simón Bolívar de Tunja. La situación sigue siendo compleja en la capital boyacense. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/GcXT9mVCDK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 8, 2025

“Están tratando de desactivar los otros 20 y viendo la señal para que no se los activen, pero están en riesgo”, agrega. El testigo también reporta que hay dos heridos civiles, que una persona trabaja en el Casino de oficiales y la otra no se ha identificado.

“Es un verdadero caos”

“En estos momentos es un verdadero caos, una humareda muy fuerte aquí en inmediaciones del Batallón Bolívar. La gente en pijama corriendo, porque las autoridades están pidiendo que evacúen la zona”, relató una persona que pasaba cerca del lugar de la explosión.

