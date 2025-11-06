Vicky Dávila conversa con Axel Kaiser, quien lanza advertencia: “Hay que derrotar a Petro”

En la noche de este jueves 6 de noviembre, se llevó a cabo un conversatorio entre Vicky Dávila, precandidata presidencial, y Axel Kaiser, abogado, escritor y columnista.

El encuentro se realizó de manera virtual, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue el encargado de organizar este momento titulado: ‘Los candidatos y expertos conversan sobre los problemas y soluciones de Colombia’.

Axel Kaiser es uno de los asesores económicos de Dávila en su camino a la Presidencia de Colombia, quien además es el asesor económico del presidente de Argentina, Javier Milei.

| Foto: HELEN RAMÍREZ

En su charla, Kaiser habló de lo que se está viviendo en Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026 y lo que está en juego en estos momentos.

“Siempre ha estado en juego en América Latina y no logramos superar, deshacernos de esa izquierda revolucionaria, diverticida, que destruye las democracias liberales y finalmente concentra el poder en sus manos. Entonces, al final tenemos una pequeña guerra civil de baja intensidad en la cual se disputan los fundamentos completos del orden social. Y eso es lo que está en juego en Colombia”, afirmó.

En otro punto de la conversación, el abogado dio su punto de vista sobre por qué el presidente, Gustavo Petro, debe salir del Palacio de Nariño el próximo año.

“Hay que derrotar a Petro y sobre todo, todo lo que él representa, porque él es una encarnación de esa embulsión latinoamericana por destruir el orden civilizado, el orden moderno de libertades. Es lo mismo que Chávez, es lo mismo que Fidel Castro, es lo mismo que los Kirchner, es lo mismo que Maduro, es lo mismo que toda esa gente que es también común en nuestra historia”, detalló Kaiser.

Conversatorio: los candidatos hablan claro sobre Colombia https://t.co/CVdLG5i6PO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2025

Dávila agradeció a Kaiser por esta conversación, quien es considerado el tercer economista más influyente en América Latina, España y Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.

“Gracias por acompañarme esta noche en esta gran conversación y me siento muy orgullosa de que hagas parte de nuestro equipo económico de los VALIENTES”, mencionó la precandidata en su cuenta de X.

Dávila también agradeció al expresidente: “Muchas gracias al presidente Álvaro Uribe y a su partido el Centro Democrático por este espacio”.