Vicky Dávila responde a la propuesta de Juan Carlos Pinzón: “La unidad es la clave del triunfo en las elecciones”
La periodista se mostró de acuerdo con la idea del exministro de Defensa de hacer acuerdos para tener un candidato único en marzo.
En medio de las conversaciones que se han dado en los últimos días entre varios precandidatos presidenciales, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lanzó una propuesta para escoger un candidato único que le compita al petrismo a través de una encuesta.
Una de las que ya respondió sobre esa idea fue Vicky Dávila, quien se mostró de acuerdo. “La unidad es la clave del triunfo en las elecciones presidenciales de 2026″, le escribió.
La unidad es la clave del triunfo en las elecciones presidenciales de 2026. La propuesta de Juan Carlos Pinzón es un nuevo impulso para continuar discusión seria que nos lleve muy rápido a ponernos de acuerdo para la consulta de marzo.— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 19, 2025
Además, mencionó que la propuesta de Juan Carlos Pinzón “es un nuevo impulso para continuar la discusión seria, que nos lleve muy rápido a ponernos de acuerdo para la consulta de marzo”.
Dávila dijo que quiere avanzar por la unidad, el amor por Colombia y la defensa de “la democracia, la libertad, el orden y la institucionalidad”.
La periodista compartió una imagen de una reunión que tuvo recientemente con otros precandidatos, entre los que están Enrique Peñalosa, Mauricio Gómez Amín, Felipe Córdoba, Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacios, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga.