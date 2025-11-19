En medio de las conversaciones que se han dado en los últimos días entre varios precandidatos presidenciales, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón lanzó una propuesta para escoger un candidato único que le compita al petrismo a través de una encuesta.

Una de las que ya respondió sobre esa idea fue Vicky Dávila, quien se mostró de acuerdo. “La unidad es la clave del triunfo en las elecciones presidenciales de 2026″, le escribió.

La unidad es la clave del triunfo en las elecciones presidenciales de 2026. La propuesta de Juan Carlos Pinzón es un nuevo impulso para continuar discusión seria que nos lleve muy rápido a ponernos de acuerdo para la consulta de marzo.



Queremos cada vez más manos unidas, más… https://t.co/7rVkpd3wNz pic.twitter.com/K0pOU6Na2J — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 19, 2025

