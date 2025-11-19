La decisión de la izquierda de unirse de forma anticipada de cara a las elecciones presidenciales de 2026 tiene preocupados a algunos sectores de la derecha, que ya empiezan a trazar algunas hojas de ruta que podrían llevarlos a congregarse en un solo candidato a la presidencia que le compita al ungido por Gustavo Petro.

Este miércoles, 19 de noviembre, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón lanzó una propuesta tentativa que busca la unión desde enero de 2026.

Propuso realizar una encuesta nacional vinculante en enero, abierta y que involucre exclusivamente a los candidatos que registren el 3 % o más de intención de voto como umbral democrático, según informó en un comunicado de prensa.

“Ese mecanismo permitiría ordenar el proceso e incluir a quienes hoy representan sectores fundamentales que, incluso, están haciendo esfuerzos en favor de la unidad”, expresó.

Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada a Semana.

“Así como otras figuras nacionales y regionales como Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Gómez, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño”, precisó Pinzón, quien no mencionó el nombre del abogado Abelardo de la Espriella, quien hoy puntea en las encuestas.

Según el exministro de defensa, “los nombres que resulten ganadores de esta encuesta pasarán a la Gran Consulta Popular del 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para que de allí surja el candidato único plenamente legitimado por la ciudadanía”.

Los precandidatos a la presidencia. | Foto: SEMANA

Para que este proceso tenga reglas claras desde el inicio, Pinzón propuso la creación inmediata de un Comité de Compromisarios, encargado de solicitar formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la realización y reglamentación de la Gran Consulta Popular del 8 de marzo. “Su tarea será asegurar un proceso serio, transparente y respetuoso”, destacó.

Este proceso —añadió el precandidato— deberá incluir la realización de debates amplios, abiertos y televisados a nivel nacional, donde todos los precandidatos puedan contrastar ideas, planes y visiones del país.

“La ciudadanía merece elegir con información real, escuchar propuestas claras y evaluar quién está preparado para unir a Colombia y liderarla con responsabilidad”, enfatizó.

“Construyamos la unidad sin imposiciones ni fechas que excluyen, sino con grandeza, generosidad e inteligencia. La prioridad es Colombia y el propósito es el bienestar de todos los ciudadanos”, dijo.

Juan Carlos Pinzón quiere ser presidente. | Foto: Bernardo Peña/El País