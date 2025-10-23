Suscribirse

Los detalles de la visita de Juan Carlos Pinzón a Estados Unidos: “Al embajador del Gobierno Petro no lo reciben”

A su regreso a Colombia, el precandidato presidencial entregó detalles de la agenda que adelantó en Estados Unidos en medio de la crisis diplomática.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 4:40 p. m.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial.
Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada a Semana.

El precandidato presidencial y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se reunió en las últimas horas con varios líderes gremiales, cuyos sectores podrían verse afectados con la crisis que enfrenta Colombia con Estados Unidos, y reveló detalles de la agenda que adelantó en Washington.

De acuerdo con su testimonio, hoy la Casa de Nariño no tendría ninguna diplomacia con la Casa Blanca: “Al embajador no lo reciben, no tienen con quién hablar”, contó a SEMANA una persona que asistió a la cita este 23 de octubre.

Contexto: Las reuniones clave que sostuvo Juan Carlos Pinzón en Estados Unidos para pedir que se frenen las medidas contra Colombia

Otra información, que dejó inquietos a los presentes, es que la controversia no es exclusiva con el presidente Donald Trump y los republicanos, sino también con los demócratas: “Dijo (que) uno de los demócratas con los que se reunió, Greg Meeks, afirmó que ‘Petro tiene que entender que el problema no es con Trump o republicanos, es con todos’”.

Pinzón, que se desempeñó como embajador de Colombia ante Estados Unidos, invitó a los empresarios a iniciar un plan de trabajo conjunto y a unirse para defender al país frente a la coyuntura que pondría en riesgo a cientos de empleos.

Encuentro de Juan Carlos Pinzón con empresarios este 22 de octubre.
Encuentro de Juan Carlos Pinzón con empresarios este 22 de octubre. | Foto: Suministrada a Semana.

