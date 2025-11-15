Juan Carlos Pinzón toma distancia de la gran encuesta convocada por Abelardo de la Espriella y se muestra a favor de una consulta en marzo

Varias reacciones se conocieron este sábado, 15 de noviembre, tras la propuesta que hizo el precandidato presidencia Abelardo de la Espriella, de una gran encuesta el próximo 10 de diciembre, con el objetivo de elegir al candidato único que enfrente al petrismo en las elecciones de 2026.

En entrevista con SEMANA, el precandidato presidencial le propuso a “todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, que hagamos una encuesta”, antes del 10 de diciembre, “para que se pueda conocer el resultado ese día” y definir al candidato único.

Sobre el tema se pronunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó la propuesta como una idea “generosa” y aseguró que permitiría un diálogo entre los aspirantes que están interesados en derrotar la “opción comunista”.

“De manera respetuosa, creo que debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de corte stalinista”, dijo exmandatario.

Con esta idea se quedó el también precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien le dijo al expresidente que cuenta con él “para mantener un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia, la libertad y las instituciones”.

Pinzón aseguró que esta listo “para participar en la Gran Consulta Popular”, que está convocando el expresidente Uribe para marzo de 2026, de donde debe salir la candidatura para luchar por llegar a la Casa de Nariño.