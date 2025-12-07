Vicky Dávila: 10 frases demoledoras de su entrevista en SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda. “Estoy conociendo el infierno”

Vicky Dávila lanzó una propuesta para derrotar al petrismo en 2026. La candidata cree que solo la “unidad” logrará impedir que el candidato del actual gobierno, Iván Cepeda, llegue a la Casa de Nariño.

En una extensa entrevista con SEMANA, Dávila narró lo que ha vivido en la política, habló de la campaña y sus competidores, y narró con detalle qué haría si llega al poder. Estas son sus frases más impactantes.

1. “Vamos a derrotar la dupla diabólica de Petro y Cepeda”

La candidata advierte los graves peligros de una victoria de Iván Cepeda. “Si gana la presidencia, definitivamente se consolida el narco-Estado; ese que nos quiere imponer Gustavo Petro. La verdad es que Cepeda representa lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria pública. Lo hemos visto rodeado de los peores criminales de Colombia. Siempre digo: por favor, hagan el ejercicio, consulten Google, pongan el nombre de Iván Cepeda y ahí lo encuentran. Las imágenes muestran simpatía, camaradería. Así que Cepeda representa un peligro muy grande para Colombia y por eso unidos vamos a derrotarlo. Vamos a derrotar la dupla diabólica de Petro y Cepeda”.

“Usted solamente tiene que ver lo que ha sido el Gobierno de Petro. Un desastre. Acabó con la seguridad, los criminales solo han tenido beneficios, los narcos están mejor que nunca, estamos inundados de coca y cocaína, destruyó el sistema de salud. A los ciudadanos no les dan sus medicamentos. El déficit está disparado, lo mismo que la deuda, no se cumple la regla fiscal. La corrupción nos tiene del cuello. Petro no se inventó la corrupción, pero sí ha gobernado con ella. Entonces, toda esa porquería es la que representa esa dupla diabólica de Petro y Cepeda“, detalló.

2. “Tiene todo el aparato y la plata del Estado a su servicio”

Dávila explicó por qué, a su modo de ver, Cepeda va punteando en las encuestas. “Tiene todo el aparato y la plata del Estado a su servicio". Pero agregó que ella le ha hecho varias preguntas a él y no se las ha contestado. “Por ejemplo, ¿perteneció o ha pertenecido, de alguna manera, a la estructura criminal de lo que el país ha conocido como las Farc? ¿Es un comandante urbano? ¿Con qué plata está haciendo su campaña? ¿Es cierto que la está haciendo con plata de los colombianos? ¿Es cierto que todo el aparato del Estado está en su campaña y a su servicio? Es que vemos a Petro hacer campaña a favor de Cepeda, y sin vergüenza alguna. Otras: ¿por qué apareció su nombre en los computadores de Raúl Reyes? ¿Por qué un frente de las Farc se llamó como su papá, Manuel Cepeda Vargas? Son cosas que los colombianos tienen que saber".

“Sin Abelardo hasta Fajardo”, propuso Vicky Dávila en la más reciente portada de SEMANA. | Foto: semana

Y, luego, agregó: “Es un político sin moral, porque hoy nos está diciendo que va a recortar el gasto, que va a acabar el despilfarro, que va a hacer un recorte republicano; mentira. Cepeda es un político sin autoridad moral. Le pregunto: ¿dónde estaba cuando con la redacción de SEMANA denunciamos toda la corrupción de este Gobierno? ¿Dónde estaba cuando denunciamos los ‘petrovideos’; lo de Nicolás Petro y Day Vásquez; lo de Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, y los audios de Benedetti? Ahí estaba, con simpatía, apoyando (al Gobierno), eso se llama complicidad política. Cepeda es un cómplice político de Petro, de este Gobierno corrupto y, por tanto, representa exactamente la misma porquería que Petro”.

3. “Sin Abelardo hasta Fajardo”

Vicky Dávila aseguró que se necesita una coalición que incluya un espectro amplio de la política para llegar unidos a 2026. Este viernes, Abelardo de la Espriella aseguró que llegará solo a la primera vuelta presidencial. Es decir, que no participará en una consulta en marzo. La candidata se refirió al abogado penalista. “Probablemente lo que está pasando es que Abelardo llegó a dividir la derecha. Y más que a dividir la derecha, a dividir la oposición. Porque entre los demás no hay problema. Si Abelardo no está, entonces podemos pensar en una gran consulta que sea sin Abelardo y hasta Fajardo”.

La candidata aseguró que no profundizará en las críticas que le ha hecho al abogado, que está de segundo en la última encuesta Invamer, detrás de Iván Cepeda. Y asegura que esa división se da “por lo que es y por lo que representa, en lo cual no voy a ahondar. Yo le he hecho unas preguntas, no las ha respondido, y el país tiene que conocer toda la verdad acerca de lo que representa Abelardo”.

4. “Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta, Cepeda le saca 20 puntos de ventaja”

“Es un candidato inviable, eso nos lo mostró Invamer. Según Invamer, Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta, Cepeda le saca 20 puntos de ventaja. Entonces, ¿tenemos miedo de que se quede este Gobierno? ¿No queremos que se quede este Gobierno representado en el otro de la dupla diabólica, Iván Cepeda? Pues entonces tenemos que mirar a un candidato o una candidata viable. Aquí hay gente muy buena, decente, correcta, que puede llevar los destinos de Colombia. Y eso es lo que digo, y eso es lo que propongo", aseguró Dávila.

“Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente, hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatos del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión. En el caso de Claudia López, lo que pasa es que ella es petrista, entonces no entraría acá. Ella votó por Petro en 2018; en 2022 celebró la victoria, estuvo con Petro y piensa como Petro, entonces no la cuento aquí. De resto, podemos llegar a un gran acuerdo con todos. Si no, pues también existe la posibilidad de seguir este camino de la mano de los ciudadanos valientes, y, bueno, ver a dónde nos llevan Dios y los ciudadanos", agregó.

5. “Estoy conociendo el infierno”

Vicky Dávila también narró cómo ha sido su experiencia en la política, tras su renuncia a SEMANA, hace un año, para ser candidata presidencial. “Por un lado, magnífica y fantástica. Soy privilegiada de poder tener esta oportunidad. La política, en sí misma, significa poder servirle al otro, poder transformar su vida. Para mí ha sido volver a recorrer el país desde otra perspectiva. He estudiado los temas a profundidad. Estar aquí ha sido una bendición. Pero, por el otro lado, estoy conociendo el infierno…“.

Yesid Lancheros y Vicky Dávila. Bogotá Diciembre 4 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Excúseme que utilice esta palabra, pero el sistema está podrido y es una mierda”, puntualizó.

“Me gusta hacer la salvedad de que he encontrado a gente buena, linda, muy especial en este mundo. Encontrarse con la gente, abrazarla, escucharla, construir juntos un plan de gobierno, esa es una experiencia que ojalá todos los colombianos pudieran vivir. Pero, por el otro lado, me he encontrado con gente traicionera, sin palabra, capaz de decirte una cosa ahora, pero le ponen un micrófono a las horas y va y dice otra. Gente que es capaz de transar, que tiene intereses personales, que se vende, que tiene precio. Eso ha sido asqueroso”, asegura.

6. “Cuando menciono la palabra valientes, de verdad se me llena el alma”

La candidata también explicó de dónde salió la idea del nombre de su movimiento: Valientes. "Cuando menciono la palabra valientes, de verdad se me llena el alma. Valientes somos millones de colombianos que hemos tenido que padecer todo. Piense usted, reponernos a Pablo Escobar, al narcotráfico, a las Farc, al ELN, a los paramilitares, a los desastres naturales, al terrorismo, a la cocaína, a la corrupción, ¡a todo eso! Y a la pobreza. Eso me da pie para decirle algo, Yesid, yo nací en Tuluá, me crie en Buga, en Bugalagrande, en Cali, en una familia muy pobre, como la mayoría de los colombianos. Cuando nací, mi futuro tenía pronóstico reservado. Con mucho amor de la familia, con oportunidades, talento, trabajo, esfuerzo, ¡hombre!, pude romper ese círculo vicioso de la miseria. Y eso me hace sentir muy conectada con todos aquellos que siguen esperando una oportunidad", narró.

Vicky Dávila cuenta cómo la recibe la gente en las calles: "Ese abrazo, ese beso, ese tomarnos de las manos, ha sido recargarme de energía" | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y agregó: “Por eso, le digo: Iván Cepeda es un fraude, Petro es un fraude. Nosotros estamos proponiendo un país con oportunidades, donde los jóvenes puedan estudiar y tener su primer empleo. A mi mamá le tocó guerrear con sus tres hijos, hoy tiene cinco, se volvió a casar, pero le tocó sola por mucho tiempo y nos sacó adelante. ¿Qué necesita, por ejemplo, una mujer cabeza de hogar? Un Estado que le diga: la ayudo a conseguir empleo, la preparo, pero además le doy un subsidio y el sistema financiero le presta a un precio para que pueda pagar su crédito. Solo así, atendiendo a los más pobres, vamos a sacar a Colombia adelante".

7. “El 7 de agosto de 2026, acabaremos con la paz total”

Vicky Dávila habló de lo que serían sus políticas si llega al poder. "Lo primero que tenemos que tener es firmeza y claridad de que hay que recuperar la autoridad y la fuerza legítima del Estado para utilizarla sin complejos y sin abusos. Es muy importante lo que digo de sin abusos, siempre enmarcados en la Constitución y la ley. Siendo Gobierno, el 7 de agosto de 2026, acabaremos con la paz total. Trabajaremos con Estados Unidos, recuperaremos el aparato de inteligencia, no solo policial y militar, sino que le meteremos inteligencia artificial a la lucha contra el crimen en Colombia", dijo.

También aseguró que “traeremos tecnología y le presentaremos al presidente Donald Trump un Plan Colombia 2.0. Vamos a reincorporar algunos miembros de la fuerza pública que fueron retirados y que son claves, estratégicos, para recuperar especialmente ese aparato de inteligencia. El 7 de agosto de 2026 vamos a instalar un consejo de oficiales y suboficiales retirados, con lo mejor de la experiencia, que no se ponen el uniforme pero que nos ayudarán a guiar a nuestras Fuerzas Armadas”.

“Le vamos a declarar la guerra al narcotráfico, vamos a fumigar, a usar el avión fantasma, a bombardear de manera técnica el crimen. Vamos a darles garantías a nuestros policías y militares, eso es algo muy importante para nosotros. El 7 de agosto de 2026 presentaremos un proyecto para nuestros policías y militares, ellos necesitan garantías jurídicas que les permitan defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Hoy están indefensos, empobrecidos, vueltos nada. Van a volver las recompensas y las extradiciones. En esto último, voy a proponerle a la Justicia que sean extradiciones exprés, en casos muy particulares. Por ejemplo, a Mordisco lo capturamos y al otro día está en el avión de la DEA”. agregó.

8. “Propongo dos millones de soluciones de vivienda para los colombianos”

La candidata detalló algunas de sus propuestas, incluida en un programa de 100 puntos que ha trabajado en la campaña. “Propongo dos millones de soluciones de vivienda para los colombianos más humildes, para las mujeres cabeza de hogar, para las madres comunitarias, para los jóvenes menores de 30 años que están luchando por emprender. Cuando era niña, yo nunca tuve casa. Por eso, estoy proponiéndole al país la revolución de la vivienda, se adjudica un subsidio, que sea generoso, pero que el sistema financiero, con un corazón inmenso, siendo próspero, preste a tasas de interés que sean cómodas. Incluso he planteado que acabemos con la tasa de usura para que ese crédito irradie a los más pobres y donde la garantía esté en el Estado”, dijo.

"Cuando era niña, yo nunca tuve casa. Por eso, estoy proponiéndole al país la revolución de la vivienda, se adjudica un subsidio, que sea generoso" | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

En materia económica también aseguró: “No queremos unos bancos quebrados, no queremos fintechs quebradas, queremos un sistema financiero sólido y fuerte, próspero, pero lo necesitamos con un corazón inmenso que nos permita que a todos les llegue una oportunidad".

9. “El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho”

Dávila se refirió también a la debacle del sistema de salud. “Fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho, que estuvo por aquí, y del presidente Petro. Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera. No lo pudieron hacer a través de la reforma, entonces hubo una asfixia mecánica de la cual la doctora muerte se vanagloriaba en su momento, porque lo estaban planeando y lo ejecutaron. Entonces, el sistema no funciona, hay millones de personas que no tienen sus medicamentos. No hay citas, no hay procedimientos, es un caos y la deuda cada vez es más grande”, aseguró.

"El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho": Vicky Dávila habla de la debacle del sistema de salud | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y planteó soluciones: “Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos el 7 de agosto de 2026 al Gobierno es que va a quedar solucionado el tema de los medicamentos. Como presidenta de Colombia me voy a encargar de pagarles a las farmacéuticas para que nunca más un colombiano vuelva a mendigar los medicamentos en una ventanilla. Las personas diabéticas, cardíacas, con problemas hepáticos, los que tienen tensión alta, cáncer, VIH o enfermedades huérfanas o renales están en peligro de muerte. O sencillamente están dejando de comer para poder comprar los medicamentos”, dijo.

Dávila narró las historias de los colombianos que sufren por ese problema y que ha conocido en sus recorridos por Colombia. Y aseguró que hay que pagar las deudas del sistema. “El sistema será de aseguramiento mixto, donde las mejores EPS se van a quedar, van a prestar el mejor servicio y las que no sirven se van a liquidar. Este Gobierno, por corrupto, lo que hizo fue intervenir las EPS, la situación empeoró porque lo que quería era el manejo de la plata para comprar las elecciones de 2026″, detalló.

“Hay que cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal de la salud, tenemos una deuda con ellos. Pasaron de ser héroes, los aplaudimos en la pandemia, en los balcones, nos salvaron la vida a millones de colombianos, y ahora son unos tomadores de tinto en la 93, según Petro. Yo les voy a restablecer su honor. Tengo marido médico, sé lo que sufre un médico, sé lo que viven, sé de su sacrificio, sé lo que están pasando, duermo con ese sacrificio ahí en mi cama, es mi esposo, un hombre bueno y trabajador, sé lo que viven los médicos y todo el sector. Entonces voy a cumplirles y una cosa sencilla, una cosa más, la UPC que ha generado tanta controversia…“, concluyó.

10. “Esa otra posibilidad también está y siempre va a estar”