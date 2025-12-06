CONFIDENCIALES
Vicky Dávila lanza preguntas a Verónica Alcocer: “Son impúdicos... ¿Quién la mantiene? ¿De dónde saca la plata?"
“No sé si es primera dama o si es una ex”, aseguró la candidata presidencial en SEMANA.
En su entrevista con SEMANA, la candidata Vicky Dávila planteó una serie de interrogantes a Verónica Alcocer. “Son impúdicos. Ellos no tienen una ética del manejo de lo público. Y Verónica Alcocer se está dando la gran vida, según la prensa de Estocolmo. ¿De qué vive? ¿Cuánto hace que no trabaja? ¿Quién la mantiene? ¿De dónde saca la plata? ¿Por qué está rodeada de esos catalanes tan raros que llegaron a la campaña de Petro y sobre los cuales hay tantos cuentos rodando, que sé que usted como periodista los conoce todos?“.
Dávila agregó que eso le deja ver que hay cosas más turbias que han pasado. “Y entonces, ahí se entrelaza el tema de Venezuela y la campaña, y Maduro y lo que dijo el Pollo Carvajal, que supuestamente hubo plata del régimen de Maduro, del cartel de los Soles, en la campaña de Petro. Todo eso está por investigarse”, señaló.
“Soy una esperanzada incorregible que cree que algún día, por lo menos, se hará justicia y se sabrá la verdad. Siempre he trabajado para que se sepa la verdad. En el caso de Verónica, hicimos muchas denuncias, como lo hicimos con Nicolás Petro. Y mire que el tiempo a la larga nos ha ido dando la razón. Ahí están en la Lista Clinton tanto Verónica como Nicolás Petro”, agregó.
Y, además, hizo un comentario: “No sé si es primera dama o si es una ex. No tengo ni idea”.