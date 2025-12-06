Suscribirse

CONFIDENCIALES

Vicky Dávila lanza preguntas a Verónica Alcocer: “Son impúdicos... ¿Quién la mantiene? ¿De dónde saca la plata?"

“No sé si es primera dama o si es una ex”, aseguró la candidata presidencial en SEMANA.

Redacción Semana
7 de diciembre de 2025, 12:25 a. m.
Vicky Dávila ed 2265
"La primera dama vive en Estocolmo, lo dice la prensa de Suecia, como una reina. ¿De dónde saca tanta plata?": Vicky Dávila | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA / Presidencia

En su entrevista con SEMANA, la candidata Vicky Dávila planteó una serie de interrogantes a Verónica Alcocer. “Son impúdicos. Ellos no tienen una ética del manejo de lo público. Y Verónica Alcocer se está dando la gran vida, según la prensa de Estocolmo. ¿De qué vive? ¿Cuánto hace que no trabaja? ¿Quién la mantiene? ¿De dónde saca la plata? ¿Por qué está rodeada de esos catalanes tan raros que llegaron a la campaña de Petro y sobre los cuales hay tantos cuentos rodando, que sé que usted como periodista los conoce todos?“.

Dávila agregó que eso le deja ver que hay cosas más turbias que han pasado. “Y entonces, ahí se entrelaza el tema de Venezuela y la campaña, y Maduro y lo que dijo el Pollo Carvajal, que supuestamente hubo plata del régimen de Maduro, del cartel de los Soles, en la campaña de Petro. Todo eso está por investigarse”, señaló.

Contexto: “Unidos derrotaremos a Iván Cepeda”: Vicky Dávila propone alianza para vencer la “dupla diabólica” de ese candidato y Petro

“Soy una esperanzada incorregible que cree que algún día, por lo menos, se hará justicia y se sabrá la verdad. Siempre he trabajado para que se sepa la verdad. En el caso de Verónica, hicimos muchas denuncias, como lo hicimos con Nicolás Petro. Y mire que el tiempo a la larga nos ha ido dando la razón. Ahí están en la Lista Clinton tanto Verónica como Nicolás Petro”, agregó.

Y, además, hizo un comentario: “No sé si es primera dama o si es una ex. No tengo ni idea”.

Habla VICKY DÁVILA: &quot;Hay que derrotar a la dupla diabólica de Petro y Cepeda&quot; | Semana Noticias

