“Si Abelardo no está, entonces podemos pensar en una gran consulta que sea sin Abelardo y hasta Fajardo”: Vicky Dávila

El panorama político comenzó a decantarse esta semana cuando el candidato Abelardo de la Espriella hizo pública su decisión de ir directo a la primera vuelta presidencial en el mes de mayo. El anuncio implica que el abogado penalista no estaría en el tarjetón de una consulta presidencial en marzo.

“Les propongo a los colombianos valientes, que somos millones, que vayamos juntos. Sé que dentro de los aspirantes presidenciales también hay esa conciencia de que se necesita la unidad. Hoy quiero decirles a los colombianos que estoy comprometida con esa unidad”, dijo.

2265

Dávila evitó criticar a De la Espriella y aseguró que todo lo que tenía que decir de él ya es público. “Usted me pregunta por una persona en particular y déjeme decirle lo siguiente: el país ya sabe qué pienso, ya hice las advertencias, el país sabe a qué se enfrenta. Les pido que recapaciten, que entiendan de qué estamos hablando. No estamos hablando de un invento, no estamos hablando de una mezquindad, no estamos hablando de una rabia. Estamos hablando de qué le conviene a Colombia. Así que no creo que sea necesario decir nada más”.

“A Abelardo solo le digo: nos vemos en la primera vuelta en mayo del próximo año”, aseguró. Dávila reflexionó sobre el daño que ella cree que le ha hecho el penalista a la contienda electoral y al deseo de un sector del país de impedir que el petrismo se reelija en 2026. “Lo que está pasando es que Abelardo llegó a dividir la derecha... Y más que a dividir la derecha, a dividir la oposición. Porque entre los demás no hay problema”.

Por eso, Dávila propone: “Si Abelardo no está, entonces podemos pensar en una gran consulta que sea sin Abelardo y hasta Fajardo”.

"Es un candidato inviable, eso nos lo mostró Invamer. Según Invamer, Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta, Cepeda le saca 20 puntos de ventaja", Vicky Dávila

Así, ya con Abelardo con un tiquete directo a la primera vuelta, Dávila asegura que la meta debería ser una coalición: “Sin Abelardo hasta Fajardo”.

Esta semana, tras la publicación de la encuesta de Invamer, Fajardo dio varias entrevistas a medios de comunicación. En todas, le dijo no a la idea del expresidente Álvaro Uribe, que había dicho que el país debía unirse “desde Abelardo hasta Fajardo” para derrotar el petrismo.

“Seguiría insistiendo y muchos insistimos en eso. Por eso he sido muy prudente con todas las personas con quienes hay afinidad para sacar adelante la democracia y seguiremos con esa prudencia; ojalá”, aseguró Uribe en diálogo con SEMANA hace unos días.

Pero Fajardo rechazó de tajo esa posibilidad. “Yo nunca estaría con el señor Abelardo de la Espriella y eso no lo he cambiado. Él está haciendo su campaña, tiene personas que lo admiran, que lo siguen, que piensan que él es la solución para nuestro país. Yo no”, manifestó enfáticamente en un diálogo con la FM.

Dávila, en su entrevista con SEMANA, asegura que este ajuste de la idea del exmandatario puede llevar a la meta: ganar las elecciones. “Unidos vamos a derrotar a la dupla diabólica Petro-Cepeda. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a lograr. Y vamos a derrotar a las mafias, la corrupción, la cocaína, a Maduro, a Saab, a toda esa porquería la vamos a derrotar. Vamos a tener un país que empiece un nuevo rumbo a partir del 7 de agosto de 2026″.

"Creo que juntos vamos a ser más poderosos, pero pues esa otra posibilidad también está y siempre va a estar", dijo sobre llegar directo a la primera vuelta.

Su argumento central es que Abelardo, en esa misma encuesta, es derrotado al final por el candidato de Petro. “Es un candidato inviable, eso nos lo mostró Invamer. Según Invamer, Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta; Cepeda le saca 20 puntos de ventaja. Entonces, ¿tenemos miedo de que se quede este Gobierno? ¿No queremos que se quede este Gobierno representado en el otro de la dupla diabólica, Iván Cepeda? Pues entonces tenemos que mirar a un candidato o una candidata viable. Aquí hay gente muy buena, decente, correcta, que puede llevar los destinos de Colombia. Y eso es lo que digo, y eso es lo que propongo”.

Dávila detalló quiénes podrían estar en esa consulta y quiénes no. “Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente; hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatas del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión. En el caso de Claudia López, lo que pasa es que ella es petrista, entonces no entraría acá. Ella votó por Petro en 2018; en 2022 celebró la victoria, estuvo con Petro y piensa como Petro, entonces no la cuento aquí. De resto, podemos llegar a un gran acuerdo con todos. Si no, pues también existe la posibilidad de seguir este camino de la mano de los ciudadanos valientes, y, bueno, ver a dónde nos llevan Dios y los ciudadanos”.