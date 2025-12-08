“Creo que a Maduro hay que sacarlo por las buenas o por las malas”: Vicky Dávila

El cerco contra Nicolás Maduro cada vez se aprieta más, y la presión porque salga del poder es evidente. En las últimas semanas se ha conocido información muy relevante que haría pensar que el tiempo que le queda en Venezuela está contado.

El despliegue militar es cada vez más grande y la llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump reveló que sí se está pensando en un gobierno de transición.

En su entrevista con SEMANA, Vicky Dávila habló de lo que significa este momento. En un reciente video, la candidata presidencial dijo “Trump, haz lo tuyo”.

Y en su diálogo con SEMANA explicó a qué se refería: “Hombre, que les dé la orden a los buques. Si a Maduro le están dando la oportunidad de dejar el poder con garantías, que se vaya; es que el señor es el jefe del Cartel de los Soles, es un narcotraficante. Por eso es que es tan indignante que Petro sea el mejor amigo de Maduro, que lo defienda, que haya llegado a decir que nuestras Fuerzas Armadas, heroicas y valientes, tienen que mezclarse con todas esas Fuerzas Armadas corruptas del jefe del Cartel de los Soles”.

Dávila explicó que, por esa razón, es que ella ha “dicho que no pueden obedecer a Petro esa orden de ir a trabajar para el Cartel de los Soles y para la cocaína. Cuando digo “Trump, haz lo tuyo”, lo que quiero decir, en un lenguaje coloquial, es que acabe con esa dictadura. Lo necesitamos por el bien de la región, del continente, por la lucha antinarcóticos, por nuestros niños que se están enviciando con la droga, por tantos estadounidenses que están muriendo de sobredosis, por todo lo que está pasando en el mundo con la droga, porque ese es el combustible del crimen”.

“Tenemos que acabar con ese Cartel de los Soles, es un grupo terrorista ya, así lo ha denominado el Gobierno de Estados Unidos, y por supuesto yo le diría que eso, seguramente, ya está cerca…”, agregó.

"El día en que Venezuela acabe con ese régimen y regrese la democracia, vamos a poder luchar juntos contra el crimen y Colombia se va a volver la despensa de la recuperación de Venezuela" | Foto: semana

Y luego concluyó: “Creo que a Maduro hay que sacarlo por las buenas o por las malas. Ya se ha intentado todo; se robó las elecciones. Esa dictadura, ese régimen, ese cartel de los Soles se tienen que acabar”.