“Le digo hoy al presidente Donald Trump: yo sería su aliada incondicional”: Vicky Dávila

En su entrevista con SEMANA, Vicky Dávila habló de los temas más relevantes de la actualidad nacional, de la carrera por el 2026 y de sus propuestas una vez llegue al poder. La candidata se refirió a uno de los temas más sensibles de la actualidad nacional, la relación con los Estados Unidos.

La candidata aseguró que la confrontación del presidente Petro con el presidente Trump es “muy peligrosa”.

“Si hay algo que tenemos que recuperar es la relación entrañable, estrecha, histórica, bicameral, bipartidista, con el Gobierno de Estados Unidos. Me voy a preocupar por recuperar esa relación, que incluye también a Israel. El 7 de agosto de 2026 restableceremos las relaciones diplomáticas con ese país”, aseguró.

“Con Estados Unidos hay que entender que necesitamos que sea nuestro aliado para luchar juntos contra el monstruo de siete cabezas del narcotráfico. Aquí se han sacrificado miles de vidas de nuestros policías y militares, de tantos civiles, por culpa del narcotráfico. ¿Vamos a echar todo eso a la basura como lo ha hecho este Gobierno? Claro que no”, agregó.

Vicky le envió un mensaje al jefe de la Casa Blanca: “Le digo hoy al presidente Donald Trump: yo sería su aliada incondicional. Cuando sea presidenta, voy a trabajar con usted incansablemente en un Plan Colombia 2.0. Cuente conmigo para fumigar, para combatir el narcotráfico, para tener el mejor cerco de seguridad en los dos océanos que tiene Colombia. Cuente conmigo, cuente con Colombia. Los colombianos somos personas buenas y trabajadoras. Por eso, le doy la razón al presidente Trump al haberle quitado la visa e incluido en la Lista Clinton y descertificado al presidente Petro”.

“Trump, haz lo tuyo”

La candidata presidencial también se refirió al cerco del gobierno norteamericano con Nicolás Maduro. Y explicó por qué hizo un video diciendo “Trump, haz lo tuyo”.

“Cuando digo ‘Trump, haz lo tuyo’, lo que quiero decir, en un lenguaje coloquial, es que acabe con esa dictadura. Lo necesitamos por el bien de la región, del continente, por la lucha antinarcóticos, por nuestros niños que se están enviciando con la droga, por tantos estadounidenses que están muriendo de sobredosis, por todo lo que está pasando en el mundo con la droga, porque ese es el combustible del crimen”, dijo.