Sentido mensaje de Miguel Uribe Londoño: “Y qué difícil ha sido todo”

Este jueves 11 de diciembre se cumplen cuatro meses de la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Por lo tanto, su papá, Miguel Uribe Londoño, compartió un sentido mensaje a través de su cuenta en X.

“Amado hijo Miguel, ya son cuatro meses sin ti. Y qué difícil ha sido todo. Tu legado y tus banderas seguirán”, dijo puntualmente Uribe Londoño en la citada red social.

Vale recordar que, el pasado 2 de diciembre, Uribe Londoño renunció a su militancia en el Centro Democrático, luego de que los dirigentes de ese partido anunciaran el retiro de su candidatura presidencial.