Álvaro Uribe habla de la decisión contra Miguel Uribe Londoño: “Tengo responsabilidades”

Sigue la polémica en las filas del Centro Democrático por cuenta de la expulsión de Miguel Uribe Londoño de la carrera por la Presidencia y su renuncia al partido político. Álvaro Uribe se pronunció sobre la situación y despejó dudas sobre la decisión que se tomó.

En entrevista con Caracol Radio, el exmandatario dijo que se trató de un tema que deplora.

“Lo que ha pasado con el doctor Uribe Londoño, yo no quiero hacer comentarios. El partido expidió un comunicado. El doctor Abelardo de la Espriella, un comunicado muy detallado. Yo creo que debo guardar silencio sobre ese tema, que, por supuesto, deploro muchísimo”, afirmó el expresidente.

Para él, se trataría de un asunto de responsabilidad que él tiene con el Centro Democrático, y por eso rindió un homenaje a las tres mujeres que se mantienen en la contienda: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

“Eso es un tema de responsabilidad que yo tengo con un partido político que es serio, que no es un partido de momento, sino que tiene una vocación, porque es un partido comprometido con la seguridad como prerrequisito para la paz, con el emprendimiento, el estudiante, la mediana, pequeña, gran empresa, como fundamento para la equidad social”, narró Uribe.

Al insistir sobre la situación de Miguel Uribe Londoño, el expresidente agregó: “Yo tengo responsabilidades con este partido. La decisión, desde mi parte, no tiene ningún sesgo personal. Una decisión por razones que se han divulgado ampliamente. No quiero insistir en el tema”.

Expresidente Álvaro Uribe. | Foto: NurPhoto via AFP

Hasta ahora, lo que se ha conocido es que la decisión del Centro Democrático está fundamentada en una serie de acercamientos que Uribe Londoño habría hecho con Abelardo de la Espriella, a quien le habría anticipado que declinaría sus aspiraciones por la Casa de Nariño para sumarse a su proyecto político.

Aunque de la Espriella informó a Álvaro Uribe sobre la situación, Uribe Londoño ha negado el escenario y pidió una rectificación por parte del partido político. Ante la negación, él optó por apartarse de la colectividad y lanzó pullas sobre lo ocurrido en su caso.