Paloma Valencia tiene claro por quién votaría en una hipotética segunda vuelta presidencial en 2026: “Sin duda alguna”

La candidata del Centro Democrático aseguró que está estudiando la posibilidad de ir a la Gran Consulta por Colombia, pero no descartó ir sola a primera vuelta.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Paloma Valencia fue elegida como la candidata presidencial del Centro Democrático.
Paloma Valencia fue elegida como la candidata presidencial del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Paloma Valencia, quien esta semana se convirtió en la candidata presidencial del Centro Democrático, tras superar en la consulta interna a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, habló con SEMANA sobre los retos que vienen y los diferentes escenarios de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

La dirigente política aseguró que está estudiando la posibilidad de sumarse a la Gran Consulta por Colombia, tras la invitación que le hicieron Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria. “Estamos evaluando”, manifestó.

“En todos reconozco una gran capacidad y con todos he tenido un contacto muy directo en diferentes momentos de la vida. De manera que me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta”, resaltó la candidata presidencial del Centro Democrático.

Valencia señaló que todavía la hace dudar que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo no estén en esa consulta. “Si estuvieran todos, no tendría ninguna duda. La unidad es buena si todos estamos juntos. Pero si va a haber ruedas que están en otro lado, pues no sé si realmente estamos todos”, dijo.

En caso de que decida no participar en la consulta interpartidista de marzo, Paloma Valencia anunció que irá directo a la primera vuelta presidencial, la cual se realizará el 31 de mayo de 2026.

“Sí señor. Nuestra decisión sería: si no vamos a la consulta, vamos a la primera vuelta. No vamos a hacer encuestas ni vamos a buscar mecanismos alternativos. Esta sí es una decisión absolutamente tomada”, le dijo Valencia al director de SEMANA, Yesid Lancheros.

Fue clara en que no se unirá a la candidatura de Abelardo de la Espriella ni a la de Sergio Fajardo en la primera vuelta. Resaltó que no aspira a ser la fórmula de ninguno de los dos. “Voy a buscar la Presidencia. Tengo una candidatura de apenas unos días, y así como di la sorpresa (en la competencia en el Centro Democrático), les puedo dar la sorpresa (en las elecciones presidenciales)“.

Sin embargo, ante una hipotética segunda vuelta entre De la Espriella e Iván Cepeda da claro su voto. “Vamos con De la Espriella, sin duda alguna”, respondió Valencia.

Paloma Valencia, la nueva carta de la derecha para las elecciones presidenciales

Fue enfática en que “esto no es entre izquierda y derecha, esto es entre demócratas y quienes quieren destruir la democracia. Entre quienes quieren vivir en seguridad y quienes les quieren entregar este país a los violentos. Entre quienes creemos en el libre mercado y los que creen en el estatismo. Son tres pilares frente a los cuales creo que nadie puede tener dudas”.

Sobre Abelardo de La Espriella manifestó: “Es un gran jurista y ha logrado dar un mensaje que a los colombianos los ha convocado. Todos los liderazgos políticos hay que reconocerlos por lo que representan en la ciudadanía. Respetar esas afinidades que la ciudadanía tiene es muy importante”.

Frente a Sergio Fajardo, la candidata presidencial del Centro Democrático manifestó que tiene “la mejor opinión de él. Es una persona que ha hecho un ejercicio político muy interesante como alcalde, como gobernador y también tengo el mayor respeto por él”.

Lea la entrevista completa de Paloma Valencia con SEMANA en el siguiente link:

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

Noticias Destacadas