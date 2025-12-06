Así quedó conformada la lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá

El Centro Democrático quiere convertirse nuevamente en la primera fuerza política de Bogotá, por lo que presentó su lista a la Cámara de Representantes, que disputará las 18 curules que están asignadas a la capital del país.

Como ya se había anunciado, Daniel Briceño es la cabeza de lista y es una de las cartas más fuertes para la contienda del 8 de marzo de 2026. En total, son 18 los aspirantes que se inscribieron.

También aparecen nombres como el de Josías Fiesco; Hassan Nassar; Nelly Patricia Mosquera; José Jaime Uscátegui; Sofia Araujo; Gustavo Niño; David Cote; Luz Marina Gordillo; Jesús Lorduy; Juanita Sanin; Jorge Rodríguez; Cláudia García; Gregorio Marulanda; Álvaro Álvarez; Freddy Bustos y Angie Espinel.