Confidenciales
Así quedó conformada la lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá
La inscripción ya se hizo ante la Registraduría, aunque el plazo vence hasta el 8 de diciembre.
El Centro Democrático quiere convertirse nuevamente en la primera fuerza política de Bogotá, por lo que presentó su lista a la Cámara de Representantes, que disputará las 18 curules que están asignadas a la capital del país.
Como ya se había anunciado, Daniel Briceño es la cabeza de lista y es una de las cartas más fuertes para la contienda del 8 de marzo de 2026. En total, son 18 los aspirantes que se inscribieron.
También aparecen nombres como el de Josías Fiesco; Hassan Nassar; Nelly Patricia Mosquera; José Jaime Uscátegui; Sofia Araujo; Gustavo Niño; David Cote; Luz Marina Gordillo; Jesús Lorduy; Juanita Sanin; Jorge Rodríguez; Cláudia García; Gregorio Marulanda; Álvaro Álvarez; Freddy Bustos y Angie Espinel.
La apuesta del uribismo en Bogotá es, por lo menos, obtener cinco curules como ocurrió en 2018. Esta lista será de voto preferente, por lo que cualquiera de los 18 en la lista podrá llegar a la corporación.