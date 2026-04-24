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Celebran que el Consejo de Estado haya dejado en firme los límites para las alocuciones de Gustavo Petro

El alto tribunal puso unas condiciones claras para que el mandatario haga sus intervenciones.

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Redacción Confidenciales
24 de abril de 2026 a las 10:02 p. m.
Gustavo Petro y Josias Fiesco.
Gustavo Petro y Josias Fiesco. Foto: SEMANA

El activista del Centro Democrático Josías Fiesco, quien presentó acciones por este tema, celebró la decisión en segunda instancia del Consejo de Estado que ratificó los límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro.

“Petro abusó de las alocuciones para difundir odio, atacar a los transportadores, las mujeres, los médicos y compartir información sobre ubicación de las Fuerzas Militares y financiado con los impuestos de los colombianos”, dijo Fiesco.

En octubre de 2025, el Consejo de Estado resolvió varias tutelas que fueron presentadas por Miguel Uribe Turbay y Josias Fiesco, donde se concluyó que las alocuciones del presidente Petro no pueden volver a interrumpir los canales, que deberán ser revisadas por la Comisión de Regulación de Televisión (CRC) y la Procuraduría.

“La Presidencia debe dejar en claro por qué es tan urgente que Petro interrumpa la señal de televisión y no puede haber más de una alocución por semana”, reiteró el activista.

Según Josías, quedó claro que la Presidencia debe indicarle a la CRC cuándo empieza y cuándo acaba la transmisión y que los temas deben estar definidos por temáticas.