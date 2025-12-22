El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien se pronunció sobre la posibilidad de que el partido ingrese a la Gran Coalición por Colombia.
Sobre la decisión de las próximas horas:— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 22, 2025
Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido.
De mi parte acataré…
En ese sentido, el expresidente, mediante su cuenta de X, señaló que: “Sobre la decisión de las próximas horas. Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”.
Como ya se había conocido, Paloma Valencia se reunió el 21 de diciembre con Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas, y les expresó su interés de entrar. Ellos le dieron la bienvenida y dijeron que sostuvieron una conversación “franca”, con espíritu de unidad y propósito de país.
La senadora también confirmó el encuentro en redes: agradeció la invitación y aseguró que hablará con su partido para tomar una decisión con la que el “gran equipo” esté conforme.
En entrevista con SEMANA, la senadora y candidata presidencial dijo que se siente cómoda con los miembros de la consulta y que no descarta participar, aunque planteó reparos sobre una unidad incompleta si otros aspirantes no están.
Valencia dejó un escenario alterno: si no entra al mecanismo de marzo, irá a la primera vuelta por el Centro Democrático y descartó fórmulas distintas, como encuestas u otros acuerdos.
La decisión que tome, con Uribe anunciando que la acatará, puede mover el tablero de la oposición de cara a 2026. En el uribismo esperan cerrar debate tras coordinación con la dirección del partido y la bancada.