El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien se pronunció sobre la posibilidad de que el partido ingrese a la Gran Coalición por Colombia.

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

En ese sentido, el expresidente, mediante su cuenta de X, señaló que: “Sobre la decisión de las próximas horas. Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”.

Como ya se había conocido, Paloma Valencia se reunió el 21 de diciembre con Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas, y les expresó su interés de entrar. Ellos le dieron la bienvenida y dijeron que sostuvieron una conversación “franca”, con espíritu de unidad y propósito de país.

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles

Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana/Suministrada a Semana

La senadora también confirmó el encuentro en redes: agradeció la invitación y aseguró que hablará con su partido para tomar una decisión con la que el “gran equipo” esté conforme.

En entrevista con SEMANA, la senadora y candidata presidencial dijo que se siente cómoda con los miembros de la consulta y que no descarta participar, aunque planteó reparos sobre una unidad incompleta si otros aspirantes no están.

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria

Mauricio Cardenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Anibal Gaviria y Juan Manuel Galán Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Valencia dejó un escenario alterno: si no entra al mecanismo de marzo, irá a la primera vuelta por el Centro Democrático y descartó fórmulas distintas, como encuestas u otros acuerdos.

La decisión que tome, con Uribe anunciando que la acatará, puede mover el tablero de la oposición de cara a 2026. En el uribismo esperan cerrar debate tras coordinación con la dirección del partido y la bancada.