Confidenciales

El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

Las bancadas del partido, candidatos a corporaciones y el directorio de la colectividad se han reunido para analizar la decisión.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 12:58 p. m.
La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023
La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023 Foto: Foto de Sebastián Barros/NurPhoto vía Getty Images

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien se pronunció sobre la posibilidad de que el partido ingrese a la Gran Coalición por Colombia.

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

En ese sentido, el expresidente, mediante su cuenta de X, señaló que: “Sobre la decisión de las próximas horas. Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido”.

Como ya se había conocido, Paloma Valencia se reunió el 21 de diciembre con Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas, y les expresó su interés de entrar. Ellos le dieron la bienvenida y dijeron que sostuvieron una conversación “franca”, con espíritu de unidad y propósito de país.

La Gran Consulta por Colombia: seis precandidatos presidenciales se medirán en marzo. Estos son los detalles
Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana/Suministrada a Semana

La senadora también confirmó el encuentro en redes: agradeció la invitación y aseguró que hablará con su partido para tomar una decisión con la que el “gran equipo” esté conforme.

Confidenciales

Avanzan las conversaciones de la Gran Consulta por Colombia: los seis precandidatos están reunidos con Juan Carlos Pinzón

Confidenciales

María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

Confidenciales

Sara Castellanos lanza su candidatura al Senado por Salvación Nacional

Confidenciales

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Confidenciales

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

Confidenciales

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Confidenciales

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Política

Paloma Valencia y Juan D. Oviedo plantean sus propuestas sobre energía, envejecimiento y crisis fiscal. Cambiarían consultas previas

Política

Corte Suprema de Justicia citó a la senadora Paloma Valencia por trino contra la médica Deyanira Gómez

Política

Paloma Valencia insiste en examen médico a Petro para saber si “realmente está enfermo, tiene una adicción o le da pereza”

En entrevista con SEMANA, la senadora y candidata presidencial dijo que se siente cómoda con los miembros de la consulta y que no descarta participar, aunque planteó reparos sobre una unidad incompleta si otros aspirantes no están.

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria
LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA
Mauricio Cardenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Anibal Gaviria y Juan Manuel Galán Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Valencia dejó un escenario alterno: si no entra al mecanismo de marzo, irá a la primera vuelta por el Centro Democrático y descartó fórmulas distintas, como encuestas u otros acuerdos.

La decisión que tome, con Uribe anunciando que la acatará, puede mover el tablero de la oposición de cara a 2026. En el uribismo esperan cerrar debate tras coordinación con la dirección del partido y la bancada.

Mas de Confidenciales

Gran Consulta por Colombia.

Avanzan las conversaciones de la Gran Consulta por Colombia: los seis precandidatos están reunidos con Juan Carlos Pinzón

La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023

El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

La senadora María Fernanda Cabal reveló el derroche que ha tenido el Estado colombiano en los diálogos de paz

María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

Carol Borda aspira a la Cámara de Representantes, y Sara Castellanos al Senado.

Sara Castellanos lanza su candidatura al Senado por Salvación Nacional

Procuraduría investiga a concejales de Cartagena por enredos en proceso de elección de contralor.

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Los poemas de los ganadores serán compilados en un libro.

Premio Nacional de Poesía Maruja Viera: tres mujeres se alzaron como las grandes ganadoras

Andrés Pastrana y Gustavo Petro.

Andrés Pastrana le respondió a Gustavo Petro tras reaccionar a imagen que apareció en documentos del caso Epstein

Firma de planillas

Elecciones 2026: más firmas que votantes

Noticias Destacadas